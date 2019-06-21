Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes!
Basketbol Süper Lig'inde şampiyon Anadolu Efes! Fenerbahçe'yi 89-74 yenen Efes, şampiyonluğunu ilan etti.
Dengede geçen ilk çeyrek, Fenerbahçe'nin 23-21 üstünlüğüyle geçildi. Bu sırada Anadolu Efes'te Dunston'ın faul problemi yaşamasıyla sıkıntıya düşen Ergin Ataman'ın ekibi, iki çeyrek boyunca Sertaç ile oynamak zorunda kaldı. Sertaç'ın buradaki ekstra oyunu ile boyalı alanda sıkıntı yaşamayan Efes, Shane Larkin'in 20 sayılık ilk yarı performansıyla şahlandı. Ev sahibi ekip 44-37 öne girdi soyunma odasına. Kostas Sloukas'ın müthiş çabalarıyla maça tutunmaya çalışan Fenerbahçe Beko'da, diğer oyunculardan skor katkısı gelmeyince fark açıldı. Özellikle Melih Mahmutoğlu'nun dış şutlardaki zayıflığı dikkat çekti.
1.P: 21-23
2.P: 44-37
3.P: 67-58
Ayrıntılar gelecek...
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