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Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekiliyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonu fikstür çekimi, 8 Ağustos'ta yapılacak 

Hürriyet Haber
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonu fikstür çekimi, 8 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek. 

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre İstanbul Yeşilköy'deki Polat Renaissance Hotel'de gerçekleştirilecek fikstür çekimi, saat 11.00'de başlayacak. 

Kura çekimine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, Basketbol Süper Ligi Direktörü Samer Şenbayrak, TBF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. 

Ligde yeni sezon, 7 Ekim'de oynanacak maçlarla başlayacak. (AA)

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