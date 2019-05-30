Basketbol Süper Ligi play-off yarı final maçları ne zaman?
Büyük bir heyecana sahne olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final eşleşmelerinin maç programı belli oldu. İşte, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final maç programı...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmelerinin maç programı açıklandı. Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmelerde Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ mücadeleleri oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonun yapılan açıklamaya göre yarı final maç takvimi şu şekilde:
31 MAYIS CUMA
19.00 Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)
1 HAZİRAN CUMARTESİ
18.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
2 HAZİRAN PAZAR
16.30 Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)
3 HAZİRAN PAZARTESİ
21.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
5 HAZİRAN ÇARŞAMBA
19.00 Galatasaray Doğa Sigorta-Anadolu Efes (Sinan Erdem)
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