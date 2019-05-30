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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.05.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final maçları ne zaman?

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Basketbol Süper Ligi play-off yarı final maçları ne zaman?

Büyük bir heyecana sahne olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final eşleşmelerinin maç programı belli oldu. İşte, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final maç programı...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmelerinin maç programı açıklandı. Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmelerde Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ mücadeleleri oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonun yapılan açıklamaya göre yarı final maç takvimi şu şekilde:

31 MAYIS CUMA

19.00 Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)

1 HAZİRAN CUMARTESİ

18.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

2 HAZİRAN PAZAR

16.30 Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)

3 HAZİRAN PAZARTESİ

21.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

5 HAZİRAN ÇARŞAMBA

19.00 Galatasaray Doğa Sigorta-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

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