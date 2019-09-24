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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
24.09.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi

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Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi

TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, "Pazarlama, Medya ve Satış Departmanı'nı geliştirmeye çalışırken, aynı zamanda bu tarz organizasyonlarla kulüplerin gelişimlerine katkıda bulunmak istiyoruz. En büyük amacımız, bakış açımızı ve yol haritamızı size vermek. Bir sonraki zirveye kadar sezon içi yapacağımız uygulamalarla ortak iletişimi kuvvetlendirmeyi ve bu sayede somut adımlar atabilmeyi hedefliyoruz" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından ilk kez düzenlenen Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi, başladı.

Polat Rönesans Otel'de gerçekleştirilen zirveye TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, kulüplerin temsilcileri ile konuşmacılar katıldı.

Derya Yannier, zirvenin açılış konuşmasında yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinden bu yana tek amaçlarının liglerin standartlarını yükseltmek olduğunu belirterek, "En nihai hedefimiz bu. Belli alışkanlıkları yıkmak uzun vadeli ve sancılı olabiliyor. Bir süre önce Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nı yürürlüğü soktuk. Bu talimat, öncelikle kulüplerin harcamalarını denetlemeyi gözetiyor. Ancak sadece bununla sınırlı değil. Kulüplerin yapısal gelişimlerini sağlamaya da çok önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Talimatı yürürlüğe sokarak problemlerin çözülemeyeceğini, bunun altını doldurmak ve arkasını getirmenin de önemli olduğunu vurgulayan Yannier, şunları kaydetti:

"Pazarlama Medya ve Satış Departmanı'nı geliştirmeye çalışırken, aynı zamanda bu tarz organizasyonlarla kulüplerin gelişimlerine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu, kulüplerin gelişimi adına en önemli noktalardan biri. Zirvede, değerli konuşmacıları dinleyeceğiz. Bunun yanında taraftarları tribünlere çekebilmek için ne gibi uygulamalar yapabileceğimizi öğreneceğiz. Ve bilet satışlarıyla kulüplerimizin gelirlerini nasıl artıracağımızın üzerinde duracağız. Bu sunumlar çok değerli. Burada en büyük amacımız, bakış açımızı ve yol haritamızı size vermek. Bir sonraki zirveye kadar sezon içi yapacağımız uygulamalarla ortak iletişimi kuvvetlendirmeyi ve bu sayede somut adımlar atabilmeyi hedefliyoruz. Bu noktada sizlerin de desteği çok önemli olacak."

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında 26 Eylül'de Gaziantep'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla yeni sezonun resmen başlayacağını aktaran Derya Yannier, "Yeni sezon için tüm takımlara başarı dileklerimi sunuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Zirvede Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarının pazarlama departmanlarından yetkililerin de arasında yer aldığı konuşmacılar sunum yapacak. Brooklyn Nets'in Pazarlama Takımı Genel Müdür Yardımcısı Mark Fine ve Orlando Magic'in Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Chris D'orso, Havas İstanbul Üst Yöneticisi (CEO) Cüneyt Devrim, Sports Production Hub Üst Yöneticisi (CEO) Massimo Cortinovis, Result Sports Üst Yöneticisi (CEO) Mario Leo ve UNICEF'ten temsilci yardımcısı Nona Zicherman, katılımcılara tecrübelerini aktaracak.

Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi

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