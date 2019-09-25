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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
25.09.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika tanıtıldı! 12 kulüp...

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Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika tanıtıldı! 12 kulüp...

Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) yeni kulüp turnuvası Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika'nın (BCLA) tanıtımı yapıldı.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenlenen tanıtıma, FIBA Onursal Başkanı Horacio Muratore, FIBA Amerika Genel Direktörü Carlos Alves ve Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi Üst Yöneticisi Patrick Comninos katıldı.

BCLA Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Muratore, yaptığı konuşmada, "Bu yeni uluslararası kulüpler ligi, kıtadaki en önemli turnuva olacak ve markamızın bölgedeki büyümesini ilerletmek için bir platform oluşturacak. Turnuvaya 12 kulübün katılımıyla başlayacağız ancak ilerleyen dönemlerde değişikliklere açığız. BCLA Kurulu, federasyonları liglerle ve kulüplerle birleştiren FIBA'nın yeni yönetim sistemine açık bir örnektir." ifadelerini kullandı.

Comninos ise Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin, FIBA'nın uluslararası kulüp turnuvalarını şekillendirmede ana stratejilerinden biri olduğunu aktararak, "BCLA, Avrupa'daki Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Afrika'daki Afrika Basketbol Ligi (FIBA ve NBA ortak projesi) ile aynı mantığa sahip. Buradaki fikir, yerel liglerinde başarılı olan bir kulübün, birinci seviye kıtasal turnuvaya katılmakla ödüllendirilmesidir. Bu, FIBA'nın düzenlediği çeşitli kıta müsabakalarının arkasındaki düşüncedir ve bu turnuvaların kazananları Kıtalararası Kupa'ya katılma şansına sahip olur." değerlendirmesinde bulundu.

BCLA'nın ilk aşamasında üçer takımdan oluşan dört grup yer alacak ve her gruptan en iyi iki ekip, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek ve yarı finaller ile final, üç maç üzerinden oynanacak. Ekim 2019'dan Mart 2020'ye kadar sürecek turnuvada, 28 Ekim-1 Kasım, 25-29 Kasım, 16-20 Aralık tarihlerinde 8'er maç, 14-21 Ocak 2020'de çeyrek finaller, 14-29 Şubat 2020'de yarı finaller ve 9-14 Mart 2020'de final serisi oynanacak. 

Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika tanıtıldı 12 kulüp...

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