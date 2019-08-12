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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
12.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Basketbol futbolu geçti

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Basketbol futbolu geçti

Fenerbahçe'de Basketbol Takımının bazı kombineleri futbolu üçe katladı.

Geçen yılın EuroLeague dördüncülüğü F.Bahçe Beko bu sezonki kombine biletleri satışa çıkardı. Futbolda en yüksek kombine bileti 11 bin 650 TL olarak belirleyen yönetim, basketbolda ise saha içi birinci sıra için 32 bin 500 TL fiyat biçti. Potada en ucuz kombine ise 750 TL.

F.BAHÇE yönetimi, basketbolda geçen sezon EuroLeague dördüncülüğü ve Türkiye Ligi ikinciliği elde eden kadrosuna göre bir bütçe daralmasına gitmedi ve Avrupa basketbolunun zirvesindeki marka olma özelliğini her anlamda korudu. Euro cinsinden maaş ödemeleri ve artan kur farkına rağmen taraftarını mutlu etmek isteyen yönetim, en büyük gelir kaynağı olan kombine ve bilet satışlarında kısa sürede beklenen geri dönüşün alınabilmesini hedefliyor. Yönetim bu konuda taraftarların ilgisinden oldukça umutlu zira sarı lacivertli kulüp bu sezon kadrosunu Nando de Colo, Derrick Williams ve Leo Westermann gibi dünya markası isimlerle güçlendirdi. Berkay Candan da F.Bahçe Beko’ya geri döndü.

Futbolda en ucuzu 1400 TL

ELBETTE takımdan ayrılanlar da oldu. Nicolo Melli, New Orleans Pelicans’ın yolunu tutarken Marko Guduric de Memphis Grizzlies’a transfer oldu. Fenerbahçe Beko ayrıca Erick Green, Tyler Ennis, Yordan Minchev, Barış Hersek ve Sinan Güler’le yolları ayırdı. Hedefini her kulvarda şampiyonluk olarak belirleyen sarı lacivertlilerde basketbol kombine fiyatları da belli oldu. En pahalı kombine, 32 bin 500 TL ile saha içi birinci sıra olurken, en ucuz seçenek ise 750 TL ile kategori 7 kombinesi... Bu bağlamda basketbol futbolu geçti zira futbolda en pahalı kombine 11.650 TL ile ‘Fenerium Alt Avis E’ninki... En ucuz kombine ise 1400 TL ile Migros ve Spor Toto tribünlerinde.

Pahalı ama avantajları çok fazla

YILLIK 32 bin 500 TL vererek saha içinden maç izleyen Fenerbahçe taraftarları, courtside lounge hizmetlerinden faydalanabiliyor. Aynı tribünde bulundukları için eski basketbolcular ve yönetimden isimlerle tanışıp sohbet etme şansı bulabiliyorlar. Ayrıca zaman zaman, o günkü maç kadrosunda yer almayan mevcut basketbolcular da taraftarla görüşebiliyor. Geçen sezon kombine ve bilet alan taraftarlardan her ay belirli maçlarda salona 1907. ve 5000. sırada giriş yapan talihli isimler seçilip, takımın takvimine uygun tarihlerde idmana gitme, kadronun tamamıyla tanışma fırsatı yakaladılar.

Basketbol futbolu geçti

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