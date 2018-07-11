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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
11.07.2018 - 13:40, Son Güncelleme:

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu

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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde, gruplar ve ön eleme turlarındaki eşleşmeler belli oldu.

İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, 32 takımla oynanacak normal sezondaki 4 grubun yanı sıra 6 ekibin grup aşamasına katılma hakkı kazanacağı eleme turu eşleşmeleri de belirlendi. 

Buna göre, Türk kulüplerinden Banvit A Grubu'nda, Eskişehir Basket C Grubu'nda, Beşiktaş Sompo Japan ise D Grubu'nda mücadele edecek. Ön elemelerden A ve B gruplarına, ikişer, C ve D gruplarına da birer takım eklenecek. 

Organizasyona 3. ön eleme turundan katılacak Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un ise 4 olası rakibi bulunuyor. Elemelerin ilk turundaki Sigal Priştine (Kosova)-Donar (Hollanda) ile Fribourg Olympic (İsviçre)-Avtodor (Rusya) eşleşmelerinin kazananları arasındaki 2. ön eleme turu maçlarından galip ayrılan takım, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un rakibi olacak. Sakarya Büyükşehir Belediyespor, turu geçtiği takdirde B Grubu'nda yer alacak. 

24 kulübün yer aldığı 1. ön eleme turu eşleşmelerinin galipleri, 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Tur atlayan 6 takım da 3. ön eleme turunda kendilerini bekleyen 6 ekiple gruplara kalma mücadelesi verecek. 

Sekizer takımın 4 gruba ayrılacağı Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 sırayı alan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Grup maçlarını 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar ise yollarına, FIBA'nın ikinci turnuvası Avrupa Kupası'nda devam edecek. 

1. ön eleme turu maçlarının 20-22 Eylül, 2. ön eleme turu müsabakalarının 25-28 Eylül ve 3. ön eleme turu karşılaşmalarının 1-4 Ekim tarihlerinde yapılacağı organizasyonda, grup aşaması ise 9 Ekim'de başlayacak. 

FIBA Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonu grupları şöyle: 

A Grubu: Banvit, Riesen (Almanya), Avellino (İtalya), Anwil (Polonya), Le Mans (Fransa), Ventspils (Letonya) 

B Grubu: Umana Reyer (İtalya), PAOK (Yunanistan), Iberostar Tenerife (İspanya), Telekom Baskets Bonn (Almanya), Hapoel UNET Holon (İsrail), Opava (Çekya) 

C Grubu: Eskişehir Basket, Brose Bamberg (Almanya), Nymburk (Çekya), AEK (Yunanistan), Montakit Fuenlabrada (İspanya), Hapoel Kudüs (İsrail), JDA Dijon (Fransa) 

D Grubu: Beşiktaş Sompo Japan, Neptunas (Litvanya), SIG Strasbourg (Fransa), Oostende (Belçika), Promitheas (Yunanistan), Petrol Olimpija (Slovenya), Segafredo Virtus Bologna (İtalya)

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