Basketbol Arena | Bahçeşehir Koleji yüksekten uçuyor

Stefanos Dedas’tan boşalan koçluk koltuğuna Zafer Aktaş’ı oturtturan kırmızı lacivertli ekip hafta sonu lider Pınar Karşıyaka’yı 72- 70 mağlup ederek rakibine ligdeki ilk galibiyetini almanın mutluluğunu yaşadı. Yeni koçu önderliğinde Avrupa’da da ikide iki yapan kırmızı lacivertli ekip, Romanya’da Sibiu’yu devirdikten sonra dün de İsviçre temsilcisi Fribourg’u 79-70’lik skorla geçti.

‘İkinci tur daha zor olacak'

FIBA Avrupa Kupası’nda ikinci galibiyetini alan Koç Zafer Aktaş, “Bahçeşehir Koleji’nin başında ikinci Avrupa maçına çıktım. İkisinde de galibiyetle ayrılmak benim için çok önemliydi. Fribourg’la son derece zorlu bir maç oynadık. Bu sonuçların ardından tur

atlamayı da garantiledik. İkinci turda daha zorlu rakiplerle karşılaşacağız. Sıradaki hedefimiz, ikinci turda kiminle eşleşirsek eşleşelim galip ayrılmak ve bu kupada çeyrek final görerek Bahçeşehir Koleji’nin adını Avrupa’da duyurmak” ifadelerini kullandı.

‘Potansiyeli yüksek bir takımız’

ING Basketbol Süper Ligi’ni de değerlendiren Koç Aktaş şöyle devam etti: “Şu an için ligdeki kısa vadeli hedefimiz bulunduğumuz durumdan bir an önce kurtulmak. Karşıyaka galibiyeti özgüvenimizi yeniden kazanmak için çok önemliydi. Potansiyeli ve kalitesi yüksek oyunculardan kurulu bir takımız. Sadece bunu hatırlamaya ihtiyacımız vardı. Hızlıca toparlanıp iyi bir ivme kazanarak puan tablosunda yukarılara yükselmek istiyoruz. Uzun vadeli hedefimiz ise takımda oluşturduğumuz kimyayı sezona yaymak ve play-off yarışında ligin sonuna kadar söz sahibi olmak.”

Başantrenörlüğe Zafer Aktaş’ın gelmesiyle birlikte yeni transferleri değerlendiren Bahçeşehir Koleji SK Genel Menajeri Alpaslan Aydın şu ifadeleri kullandı: “Zafer Hoca altyapı faaliyetlerimizde de bizleri destekleyen ve akademisyen kimliği ile yapımıza çok uygun bir isim. Bu sebeple yollarımız tekrar kesişti. Takımdaki kadromuza baktığımızda hem uzun vadede hem de kısa vadede iki kısa takviye almaya karar verdik. Thomas Akyazılı genç ve Türk statüsünde bir oyuncu. Enerji olarak da böyle bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Bizim için uzun vadeli bir proje oyuncusu. Bugünkü sorunlarımızı çözmesinden çok, proje olarak bakıyoruz. Sakatlarımız var. Kısa rotasyonunu rahatlatıp onların dakikalarını aşağı çekmeyi ve böylece verimlerini artırmayı planladık. Bu nedenle Trae (Golden)’ye yardımcı olacak ve onunla da birlikte oynayabilecek bir oyuncu olan London Parrantes’i kadromuza kattık.''

Yolun sonu Paris olsun

Kadın basketbolunda Fransa ve İspanya’nın ev sahipliğinde 17-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek EuroBasket 2021’in elemelerinde bugün 15 maç yapılacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı, E Grubu’nda Litvanya, Sırbistan ve Arnavutluk ile mücadele edecek. Milliler, gruptaki ilk maçında bugün Sırbistan’a konuk olacak. Ranko Zeravica Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00’da oynanacak. Türkiye, ikinci karşılaşmasında ise 17 Kasım Pazar günü saat 17.30’da Mersin’de Litvanya’yı ağırlayacak.

2019’DA 14. OLDUK

Elemelerde 33 takım, 9 grupta mücadele edecek. Altı grupta dörder takım, 3 grupta üçer ekibin yer alacağı elemeler, bu sene 14 ve 17 Kasım, 12 ve 15 Kasım 2020, 4 ve 7 Şubat 2021 tarihlerinde olmak üzere 6 maç gününde tamamlanacak. Gruplarında ilk sırayı alacak 9 takım ile en iyi 5 grup ikincisinin dahil olacağı 14 ülke, turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Ev sahipleri Fransa ve İspanya ise turnuvaya doğrudan katılacak. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası son olarak geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenmiş millilerimiz 14. sırayı elde etmişti.

FRANSA'YA İYİ Kİ GİTMİŞİM

Fransa'nın Nantes Reze Basket takımında forma giyen milli basketbolcu Merve Aydın, “Kariyer planlamam doğrultusunda böyle bir karar aldım. Fransa’ya gittikten sonra ne kadar doğru bir karar aldığımı fark ettim” dedi. Milli oyuncu “Kolay bir karar değildi ama hep istediğim bir şeydi. Yurt dışında oynamanın elbette zorlukları var ama kazandırdıkları da çok. Bunun bilinciyle ilerliyorum. Fransızca öğreniyorum. Takım arkadaşlarım bana bu konuda çok yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

İLKAN KARAMAN ERMAN KUNTER'İN TAKIMINA GİTTİ

Milli basketbolcu İlkan Karaman, Fransa Ligi ProA Ligi’nde Erman Kunter’in çalıştırdığı Cholet Basket ile anlaşma sağladı. Birçok kulüpte başarıyla ter döken Karaman, son olarak 2018-2019 sezonunda Pınar Karşıyaka forması giydikten sonra geçen yaz herhangi bir takımla sözleşme imzalamamıştı.

BASKET CAMİASI KIZILAY SOKAĞI'NDA

Türk Kızılay’ın Etimesgut yerleşkesinde kurulan ve bu yıl 30 bin çocuğun eğitim alması planlanan Kızılay Sokağı’nda, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile birlikte etkinlik alanlarını ziyaret eden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu kan bağışında bulundu. Türkoğlu, “Şimdi sıra tribündeki basketbolseverlerde olacak, onların da katkısını bekliyoruz” dedi. Bu arada ING Basketbol Ligi’nin tüm ekipleri kan bağışı organizasyonlarına katıldı. Ayrıca tüm takımlar sahaya Türk Kızılay tişörtleri ve pankartıyla çıktı.

HER SEYİRCİ İÇİN BİR FİDAN BAĞIŞLADILAR

Türk Telekom Basketbol Takımı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki Ormanspor maçı için Ankara Spor Salonu’na gelen her taraftar adına birer fidan bağışladı. Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, kulüp olarak gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak üzere hayata geçirilen bir çalışmanın içinde olmaktan kıvanç duyduklarını belirtti.

İLK KEZ BASKETBOL OYNADILAR

Nevşehir Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyünde kadınlar, Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında şalvarları ile hayatlarında ilk kez basketbol oynadı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Basketbol antrenörü Duygu Kannıcı eşliğinde basketbol topu ile ilk olarak ısınma hareketi yapan kadınlar daha sonra ise hayatlarının ilk basket atışını yapmanın mutluluğunu yaşadı.

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