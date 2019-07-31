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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
iha
31.07.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Basketbol Afrika Ligi'nin ev sahipleri açıklandı!

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Basketbol Afrika Ligi'nin ev sahipleri açıklandı!

Bu yıl ilki düzenlenecek BAL (Basketbol Afrika Ligi) normal sezonuna Kahire (Mısır), Dakar (Senegal), Lagos (Nijerya), Luanda (Angola), Rabat (Fas) ve Monastir veya Tunus (Tunus) şehirleri ev sahipliği yapacak. BAL’ın final ve Dörtlü Finali ise Kigali (Ruanda) şehrinde düzenlenecek.

Bu yıl ilki düzenlenecek BAL (Basketbol Afrika Ligi) normal sezonuna ev sahipliği yapacak olan şehirler açıklandı.

BAL ile ilgili duyuruların yapıldığı Dakar’daki resepsiyona BAL Başkanı Amadou Gallo Fall, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, FIBA Afrika İcra Direktörü Alphonse Bile, NBA Komiseri Adam Silver, NBA Yardımcı Komiseri Mark Tatum, efsanevi basketbolcu Michael Jordan ile mevcut ve eski NBA ve WNBA oyuncuları katıldı.

Normal sezon 2020 Mart’ta başlayacak olup, iki konferansa ayrılmış 12 takım normal sezonda mücadele edecek. Her konferans üç şehirde oynanacak. İki konferansta yer alan takımlar birbirleri ile 5’er adet olmak üzere toplamda 30 maç yapılacak ve her konferansın ilk üçü play-off'lara kalacak. Play-off'lara kalan 'Süper 6' arasında rövanş usulü oynanacak maçlarla Ruanda’daki finale kalan takımlar belirlenecek. BAL final ve Dörtlü Finali tekli eleme maçları üzerinden oynanacak.

NBA ile FIBA’nın birlikte başlatacağı BAL, NBA’in Kuzey Amerika dışında bir yerde düzenlediği ilk lig olacak. FIBA ve NBA, Afrika’nın basketbol ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla, maddi destek ve kaynak yardımı, sporcu, antrenör ve hakem eğitimleri gibi konularda da destek olmaya devam edecek. BAL ile ilgili detaylar daha sonra paylaşılacak.

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