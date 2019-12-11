Başkentte badminton heyecanı yaşanacak!
Uluslararası gençler ve büyükler badminton turnuvaları, Ankara'da yapılacak.
Türkiye Badminton Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM), 16-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası ise 19-22 Aralık tarihlerinde yine TOHM'da gerçekleştirilecek.
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