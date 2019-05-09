Başkenti Wolfcity heyecanı sarıyor
Türkiye’nin en çok oynanan FPS oyunu Wolfteam Türkiye Kupası 2019 kapsamında düzenlenen Wolfcity turnuvalarının 2’ncisi Ankara’da düzenlenecek. Başkentin ev sahipliği yapacağı turnuvanın yapılacağı tarih ise 12 Mayıs 2019.
Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin pek çok şehrinde düzenlediği Wolfteam Türkiye Kupası 2019 kapsamındaki Wolfcity Turnuvası’nın 2’nci ayağı 12 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirecek. Anka Game Center’da düzenlenecek olan turnuvaya tüm Ankara ve çevre illerden pek çok oyun severin katılması bekleniyor.
Turnuvalar Türkiye’nin dört bir yanında
Türkiye’de 10 yıldır oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye ülkemizin çeşitli şehirlerinde Wolfteam Türkiye Kupası 2019 kapsamında Wolfcity Turnuvalarını düzenliyor.
Türkiye’nin Kupası – Wolfteam Türkiye Kupası
Ankara’da düzenlenecek turnuvada başarılı olacak oyuncu ve takımlar, İstanbul’da düzenlenecek Wolfteam Türkiye Kupası 2019 finallerinde mücadele etme imkanı kazanacak.
Ankaralı oyunseverler Wolfteam’e büyük ilgi gösteriyor
Netmarble Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Aydoğdu, Ankara’da 3 yıldır düzenlenen Wolfcity turnuvalarına oyun severlerinin ilgisinin her yıl daha da arttığını söyledi. Aydoğdu, “PC oyunları arasında Wolfteam ülkemizde espor turnuvalarının ilgi gören oyunu oldu. Yıl boyunca turnuva düzenlediğimiz her şehirde büyük bir heyecan yaşanıyor. Bu heyecanı sezonun 2’nci turnuvasıyla başkentimiz Ankara’ya taşıyoruz. Ankara’da en iyi Wolfteam takımlarının mücadele edeceği çekişmeli ve sportmence maçlar izleyeceğimize inanıyorum. Turnuvaya katılan takımlara ve oyunculara başarılar diliyorum” diye konuştu.
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