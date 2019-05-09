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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
09.05.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Başkenti Wolfcity heyecanı sarıyor

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Başkenti Wolfcity heyecanı sarıyor

Türkiye’nin en çok oynanan FPS oyunu Wolfteam Türkiye Kupası 2019 kapsamında düzenlenen Wolfcity turnuvalarının 2’ncisi Ankara’da düzenlenecek. Başkentin ev sahipliği yapacağı turnuvanın yapılacağı tarih ise 12 Mayıs 2019.

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin pek çok şehrinde düzenlediği Wolfteam Türkiye Kupası 2019 kapsamındaki Wolfcity Turnuvası’nın 2’nci ayağı 12 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirecek. Anka Game Center’da düzenlenecek olan turnuvaya tüm Ankara ve çevre illerden pek çok oyun severin katılması bekleniyor.

Turnuvalar Türkiye’nin dört bir yanında

Türkiye’de 10 yıldır oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye ülkemizin çeşitli şehirlerinde Wolfteam Türkiye Kupası 2019 kapsamında Wolfcity Turnuvalarını düzenliyor.

Türkiye’nin Kupası – Wolfteam Türkiye Kupası

Ankara’da düzenlenecek turnuvada başarılı olacak oyuncu ve takımlar, İstanbul’da düzenlenecek Wolfteam Türkiye Kupası 2019 finallerinde mücadele etme imkanı kazanacak.

Ankaralı oyunseverler Wolfteam’e büyük ilgi gösteriyor

Netmarble Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Aydoğdu, Ankara’da 3 yıldır düzenlenen Wolfcity turnuvalarına oyun severlerinin ilgisinin her yıl daha da arttığını söyledi. Aydoğdu, “PC oyunları arasında Wolfteam ülkemizde espor turnuvalarının ilgi gören oyunu oldu. Yıl boyunca turnuva düzenlediğimiz her şehirde büyük bir heyecan yaşanıyor. Bu heyecanı sezonun 2’nci turnuvasıyla başkentimiz Ankara’ya taşıyoruz. Ankara’da en iyi Wolfteam takımlarının mücadele edeceği çekişmeli ve sportmence maçlar izleyeceğimize inanıyorum. Turnuvaya katılan takımlara ve oyunculara başarılar diliyorum” diye konuştu.

 

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