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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.09.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Başkent derbisinde 75. randevu! En farklı skor 7-2...

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Başkent derbisinde 75. randevu! En farklı skor 7-2...

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 7 yıl aradan sonra 75. kez başkent derbisinde karşı karşıya gelecek.

İki takım en son 2011-2012 sezonunda 22 Ocak 2012 tarihinde karşılaştı. Bu müsabakayı Gençlerbirliği 1-0 kazanırken, MKE Ankaragücü ise aynı sezonda ligden düştü.

Başkent ekipleri 7 yıl aradan sonra ilk kez bu sezon Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin düzenlediği TSYD Ankara Kupası'nda karşılaştı.

Ligin yeni ekibi Gençlerbirliği rakibini 2-0 mağlup ederek sezona kupayla başladı.

- MKE Ankaragücü galibiyetlerde 27-25 önde

Başkent derbisinde rekabet 12 Eylül 1959 yılında, Milli Lig'de oynanan maçla başladı. Bu karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-0 kazandı.

MKE Ankaragücü, geride kalan 74 maçta 27 kez galibiyete ulaşırken, 25 kez ise rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı.

Sarı-lacivertliler rakip filelere 96 gol bırakırken, kalesindeki 95 gole ise engel olamadı.

İki takım arasındaki 22 müsabaka ise beraberlikle sonuçlanırken, 5 karşılaşmada ise gol sesi çıkmadı.

- En farklı galibiyet MKE Ankaragücü'nden

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasındaki rekabette taraflar farklı galibiyetlere de imza attı.

Başkentin sarı-lacivertli ekibi en farklı galibiyetini 10 Şubat 1991'deki maçta 7-2'lik skorla aldı. Bu karşılaşma aynı zamanda bir maçta en fazla gol atılan müsabaka olarak tarihe geçti.

Gençlerbirliği ise rakibine karşı en farklı galibiyetini 7 Eylül 2001'deki maçta 5-2'lik skorla elde etti.

- 8 sezon rakibine boyun eğmedi

Başkentin asırlık takımı MKE Ankaragücü, ligde geride kalan 8 sezonda rakibine hiç boyun eğmedi.

MKE Ankaragücü, 29 Ocak 1984'ten, 11 Nisan 1992 tarihine kadar rakibine 8 sezonda hiç yenilmedi.

Bu sürede sarı-lacivertliler 8 galibiyet alırken, 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

- Teknik direktörler rakip oldu

İki takımın teknik direktörleri başarıya ulaştıkları takımlarda değil, tersine karşı tarafta görev aldı.

MKE Ankaragücü'nün eski golcülerinden Mustafa Kaplan, sezona Gençlerbirliği'nde teknik direktör olarak başlarken, MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Metin Diyadin ise Gençlerbirliği'nde yıldızı parlayan bir isim olmuştu.

İki teknik direktör 29 Eylül Pazar günü, saat 16.30'da Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Gençlerbirliği ligde henüz galibiyetle tanışamazken, 2 puanla puan cetvelinin son sırasında yer aldı.

MKE Ankaragücü ise geride kalan 5 maçta 5 puan toplarken, averajla 15. sırada kaldı. 


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