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Futbol
DHA
25.12.2019 - 19:04, Son Güncelleme:

Başkent Akademi'de Oktay Derelioğlu dönemi

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Başkent Akademi'de Oktay Derelioğlu dönemi

Başkent Akademi Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Oktay Derelioğlu ile anlaşmaya vardı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ankara ekibi Başkent Akademi Futbol Kulübü, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Başkent Akademi'den yapılan açıklamada, Oktay Derelioğlu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Tokatspor'da görev yapan Derelioğlu, Antalya kampı ile birlikte takımda görev almaya başlayacak.

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Başkent Akademide Oktay Derelioğlu dönemi


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