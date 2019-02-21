Başkandan gönderme! "Kapak olsun..."
Aytemiz Alanyaspor; Efecan Karaca, Haydar Yılmaz ve Georgios Tzavellas'ın sözleşmelerini uzattı. Akdeniz temsilcisinin Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Instagram hesabından, imza töreninden bir fotoğraf paylaşarak göndermede bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, iç transferde 3 futbolcusuyla sözleşme yeniledi. Futbolculardan Efecan Karacan'ın da sözleşmesi uzatılırken, Başkan Hasan Çavuşoğlu, imza töreninin sonrasında sosyal medya hesabından göndermede bulundu.
İmza töreninden fotoğraf paylaşan Çavuşoğlu, "Camiamıza hayırlı olsun. Efecan'ın son senesi diye haberimiz olmadan teklifte bulunanlara da kapak olsun" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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