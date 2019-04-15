Başkan Yaşar’dan Gençlerbirliği’ne tribün desteği
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gençlerbirliği-Balıkesir Baltok müsabakasında Gençlerbirliği’ne tribün desteği verdi.
Müsabakayı Başkan Yaşar, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ile birlikte izledi. Balıkesir Baltok’u Eryaman Stadı’nda ağırlayan Gençlerbirliği, 82’nci dakikada Nadir Çiftçi’nin attığı tek golle rakibini devirdi. Maçın son dakikalarında Ahmet Oğuz’un ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle Gençlerbirliği maçı 10 kişi tamamladı. Yenimahalle Belediyesi olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana Başkentte spor dalında yürütülen faaliyetlere destek verdiklerini belirten Yaşar, "Ankaramızın köklü kulüplerinden Gençlerbirliğini de önümüzdeki sezon Süper Lig’de göreceğimize yürekten inanıyorum" dedi.
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