Kırklarelispor Başkanı Volkan Can: Tarihi bir başarıya tanıklık ediyoruz

Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün marka değeri açısından Ziraat Türkiye Kupası'na önem verdiklerini söyledi.

Hasretlerinin sona erdiğini, 3 Süper Lig takımını eleyerek kupada çeyrek finale yükseldiklerini kaydeden Can, "Bu başarı tabii ki sadece Volkan Can'dan ibaret değil. Futbolcularımızın, teknik heyetin ve halkımızın büyük emeği var." diye konuştu.

Dün Medipol Başakşehir karşılaşmasında bir bayram havası yaşandığını aktaran Can, "İnanın dün kentte 14.00-16.00 saatlerinde hayat durdu diyebilirim. Medipol Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükseldik. 1968'den bu yana kulübümüz ilk kez böyle bir başarıya ulaştı. Tarihi bir başarıya tanıklık ediyoruz. Biz bu rüyadan uyanmak istemiyoruz. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.



- "2,5 milyon liralık bütçe ile büyük işler başarıyoruz"



Volkan Can, kulübün yıllık bütçesinin 2,5 milyon lira olduğunu söyledi.

Tek gelirlerinin Spor Toto ve Türkiye Futbol Federasyonundan olduğunu belirten Can, şunları kaydetti:

"Kulübümüzün bütçesi 2,5 milyon lira, kupadan elediğimiz rakiplerimizin bütçesi ise 60 milyon avro. Bir zamanlar her şeyi 'şans' olarak görenler artık başarımıza inandı. Her zaman her yerde para geçmiyor. İnanç ve mücadele çok önemli. Bu mücadeleyi biz sergiledik. Biz Ankaragücü'nü eledik 'şans' dediler, daha sonra Gaziantep FK'yi eledik, yine 'şans' dediler, Medipol Başakşehir'i elediğimizde artık şans diyemediler. Bu kardeşlerimize herkes inanmalı. Biz başarı için elimizden geleni yapacağız."

Kupada 24 Ocak Cuma günü çeyrek ve yarı final kura çekiminin yapılacağını hatırlatan Can, Fenerbahçe ile karşılaşmayı arzuladıklarını dile getirdi.



- "Çok meşakkatli bir yoldan geçtik"



Can, 2009 yılında kulüp başkanlığına seçilmesinin ardından birçok başarıya imza attıklarını söyledi.

Göreve geldikten sonra çok kısa sürede Amatör Lig'de mücadele eden takımı 3. Lig'e çıkarmayı başardıklarını anlatan Can, yaklaşık 9 yıldır 2. Lig'de mücadele ettiklerini anımsattı.

Zor süreçlerden geçerek buralara geldiklerini aktaran Can, "Göreve gelmeden önce kulüp kapanma noktasındaydı. Biz göreve geldiğimizde kulübümüzün 3,5 milyon lira SGK vergi borcu vardı. Futbolculara, esnafa 104 senet borcu olan bir kulübü devraldık. Bu kulübü neden bize verdiler, 'kapandı' diye. Çünkü 26 yaşında genç bir arkadaşa koskoca Kırklarelispor Kulübünü teslim etmezlerdi. Herkes umudunu kesmişti. Umut olarak beni gördüler, ben de bu umudu yeşerttiğim ve canlandırdığım için mutluyum." diye konuştu.