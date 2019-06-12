Başkan teklifi doğruladı! Vedat Muriç...
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç'in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşa konuşan Başkan Hasan Kartal, henüz kendilerine ulaşan, kendilerini tatmin edecek bir teklifin kulübe gelmediğini dile getirirken; Vedat Muriç'e Avrupa'dan sadece Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'un talip olduğunu belirtti.
Karadeniz temsilcisiyle Süper Lig'de 34 maça çıkan Kosovalı golcü, 17 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
Vedat Muriç'in ismi birçok takımla anılırken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da peşinde olduğu biliniyor.
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