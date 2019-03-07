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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.03.2019 - 19:43, Son Güncelleme:

Başkan soyunma odasına girdi! Büyük tartışma yaşandı...

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Başkan soyunma odasına girdi! Büyük tartışma yaşandı...

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanmasına rağmen evinde oynadığı karşılaşmadan 4-1 gibi farklı skorla kaybederek turnuvaya veda etti.

Ligde lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde olan Real Madrid'de bu mağlubiyet sonrası büyük bir kriz patlak verdi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile rövanş maçında cezalı olan Sergio Ramos arasında bir tartışma yaşandığı iddia edildi.

AS Gazetesi'nin haberine göre 4-1 mağlubiyet sonrası Başkan Perez'in soyunma odasında, 'Bu takımın hali ne böyle? Özgüven yerlerde. İzin günleri çok fazla ve performansınız utanç verici' diye bağırdığı öğrenildi.

Takım kaptanı Ramos'un da kendini tutamayarak, 'Tek sorumlu biz değiliz. Ben bu kulüp için her şeyimi verdim. Madem öyle, verin paramı ben gidiyorum' dediği bildirildi.

Real Madird taraftarları ise Başkan Florentino Perez ve teknik direktör Solari'nin istifasını istiyor. Real Madrid'in gündeminde ise Mourinho ve Jurgen Klopp isimleri geçiyor.

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