Başkan son noktayı koydu! Deniz Türüç...
Adı sık sık Galatasaray'la anılan Deniz Türüç hakkında Kayserispor Başkanı Erol Bedir, açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'un Başkanı Erol Bedir, transfer iddialarıyla adı yan yana gelen Deniz Türüç hakkında konuştu.
A Spor'a konuşan Erol Bedir, "Ne Galatasaray Kulübü'nün ne de Türkiye'de herhangi bir kulübün Deniz Türüç ile ilgili herhangi bir teklifi yok." sözleriyle transfer söylentilerini yalanladı.
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