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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
23.01.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Başkan resmen açıkladı! Transfer...

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Başkan resmen açıkladı! Transfer...

Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshetmesi beklenen Vagner Love'un bir süredir ülkesi Brezilya'ya transfer olacağı konuşuluyordu. Konuyla ilgili olarak resmi açıklama geldi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Vagner Love, Siyah Beyazlı takımda bir türlü isteneni verememişti.

Taraftarların protestosundan da nasibini alan ve adeta istenmeyen adam hâline gelen 34 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesini feshedeceği ve ülkesi Brezilya'ya transfer olacağı konuşuluyordu.

Love ile bir süredir yakından ilgilenen Corinthians kulübünün başkanı Andres Sanchez, yeni sponsorları BMG ile düzenledikleri imza töreninde oyuncunun transferi hakkında şunları söyledi:

"Vagner ile ilgili bildiğim şeyler, sizinkilerden farksız. Şu anda kulübüyle görüşme hâlinde. Neler olacağını göreceğiz."

Kulübün sportif direktörü Monteiro Alves de yaptığı son açıklamada Love'u almak istediklerini ve kendisinden haber beklediklerini söylemişti. 

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