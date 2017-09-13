Başkan Özbek müjdeyi verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek eylül ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Transfer harcamalarına ise açıklık getirdi.
Menajerlik için ödedikleri fiyatı açıklayan Özbek şu ifadeleri kullandı, '8.9 milyon euro menajerlik ücreti ödedik.Satılan oyunculardan elde edilen bonservis geliri 18.5 milyon euro. Mücadele ettiğimiz dünyada bu rakamlar, çok daha yüksek bir seviyede olmaktadır. Yapılan transferlerin çok uygun olduğunu, gösterecekleri performansla da G.Saray camiasını mutlu edeceklerini düşünüyorum'
Transfer edilen futbolculara ödenen parayla ilgili konuyada da açıklık getiren başkan Dursun Özbek, 'Sporcuya ödenen maaşlara, vergisi dahil 65M€ limit koyduk. Toplam 31 oyuncumuza ödediğimiz maaşlar, şu anda 66.5 milyon euro seviyesindedir. Kimsenin beni verdiğim sözden zerre saptıramaz. Galatasaray'ın 1 kuruşunu bile hesap ettim. Dolayısıyla kimse öküzün altında buzağı aramasın' dedi.
Riva hakında konuşan Dursun Özbek, 'Riva'dan gelen paranın Galatasaray'ın bütün sorunlarını çözmesi söz konusu değil. Bu kadro bize para getirecek. 4 sene itibariyle düşünürsek bu takım 4 sene sahaya çıkacak, taraftarı getirecek. Üretim yapacak' şeklinde konuştu.
Başkan Özbek kapalı spor salonu için taraftarlara müjdeyi verdi. Özbek, 'Kapalı spor salonu için gerekli tüm izinlerin alındığını duyurdu. Yakın tarihte tüm Galatasaraylılar'ı temel atma törenine bekliyorum' ifadelerini kullandı.
2017-18 sezonu Galatasaray takımının maliyeti
Yıllık STÜ Maliyeti: 51 milyon euro
Yıllık puan başı/ maç başı maliyet: 5.6 milyon euro
Toplam: 56.6 milyon euro
Yüzde 15 Stopaj dahil maliyet: 66.6 milyon euro
Oyuncu sayısı: 31
Başkan Özbek'in açıkladığı Galatasaray'ın borç alacak farkları
Galatasaray Kulübü
Konsolide Borç-alacak farkı:
Mayıs 2011
327 milyon dolar 511 milyon tl
Mayıs 2013
237 milyon dolar 442 milyon tl
Ekim 2014
324 milyon dolar 875 milyon tl
Mayıs 2015
321 milyon dolar 870 milyon TL
Mayıs 2016
326 milyon dolar 963 milyon TL
Mayıs 2017
230 milyon dolar 820 milyon TL