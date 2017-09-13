Başkan Özbek müjdeyi verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek eylül ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Transfer harcamalarına ise açıklık getirdi.

Menajerlik için ödedikleri fiyatı açıklayan Özbek şu ifadeleri kullandı, '8.9 milyon euro menajerlik ücreti ödedik.Satılan oyunculardan elde edilen bonservis geliri 18.5 milyon euro. Mücadele ettiğimiz dünyada bu rakamlar, çok daha yüksek bir seviyede olmaktadır. Yapılan transferlerin çok uygun olduğunu, gösterecekleri performansla da G.Saray camiasını mutlu edeceklerini düşünüyorum'

Transfer edilen futbolculara ödenen parayla ilgili konuyada da açıklık getiren başkan Dursun Özbek, 'Sporcuya ödenen maaşlara, vergisi dahil 65M€ limit koyduk. Toplam 31 oyuncumuza ödediğimiz maaşlar, şu anda 66.5 milyon euro seviyesindedir. Kimsenin beni verdiğim sözden zerre saptıramaz. Galatasaray'ın 1 kuruşunu bile hesap ettim. Dolayısıyla kimse öküzün altında buzağı aramasın' dedi.

Riva hakında konuşan Dursun Özbek, 'Riva'dan gelen paranın Galatasaray'ın bütün sorunlarını çözmesi söz konusu değil. Bu kadro bize para getirecek. 4 sene itibariyle düşünürsek bu takım 4 sene sahaya çıkacak, taraftarı getirecek. Üretim yapacak' şeklinde konuştu.

Başkan Özbek kapalı spor salonu için taraftarlara müjdeyi verdi. Özbek, 'Kapalı spor salonu için gerekli tüm izinlerin alındığını duyurdu. Yakın tarihte tüm Galatasaraylılar'ı temel atma törenine bekliyorum' ifadelerini kullandı.

2017-18 sezonu Galatasaray takımının maliyeti

Yıllık STÜ Maliyeti: 51 milyon euro

Yıllık puan başı/ maç başı maliyet: 5.6 milyon euro

Toplam: 56.6 milyon euro

Yüzde 15 Stopaj dahil maliyet: 66.6 milyon euro

Oyuncu sayısı: 31

Başkan Özbek'in açıkladığı Galatasaray'ın borç alacak farkları

Galatasaray Kulübü

Konsolide Borç-alacak farkı:

Mayıs 2011

327 milyon dolar 511 milyon tl

Mayıs 2013

237 milyon dolar 442 milyon tl

Ekim 2014

324 milyon dolar 875 milyon tl

Mayıs 2015

321 milyon dolar 870 milyon TL

Mayıs 2016

326 milyon dolar 963 milyon TL

Mayıs 2017

230 milyon dolar 820 milyon TL