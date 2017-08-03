Başkan Orman, Gökhan Gönül'ü ziyaret etti!

Acıbadem Fulya Hastanesi'ndeki ziyaret sırasında BJK TV'ye açıklamalarda bulunan Fikret Orman, sakatlıkların futbolun içinde yaşanan olaylar olduğunu belirterek, "Gökhan çok sevdiğim bir kardeşim. Futbolun içinde olan şeyler, mesele sağlıklı olarak dönmesi ve en kısa sürede takıma adapte olması. Acelemiz yok, Beşiktaş'ın zaten geniş kadrosu var. Gökhan da bir iki ay içinde gelir ve formasını alır. Allah beterinden saklasın." dedi.

Fikret Orman, Gökhan Gönül kalitesinde bir oyuncunun en kısa sürede sahalara döneceğine inandığını kaydetti.

Gökhan Gönül: "Taraftarlara iyi performans borcum var"

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül ise geçen sezon ufak da olsa sıkıntılar yaşadığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Doktorumuz Sarper Çetinkaya ile konuşuyorduk. Kendisi maçlardan sonra zaman zaman müdahale edip sahaya çıkmamı sağlıyordu. Geçen sezon oynadığım hiçbir maçta yüzde 100 sahada olamadım, bu da beni rahatsız ediyordu. Kendi yapacaklarımı, yapabileceklerimi bilip yapamamak beni üzüyordu. Yüzde 60-70 performans göstermektense bu sezon erken müdahale ederek yüzde 100'e çıkmak istiyorum."

Siyah-beyazlı taraftarların her şeyi hak ettiğini anlatan tecrübeli futbolcu, "İlk günden itibaren bana sahip çıktılar. Kötü oynadığım dönemlerde bile beni desteklediler. Onlara iyi performans borcum var. Bu ameliyattan sonra yapacağız. En kısa sürede sağlığıma kavuşup sahalara döneceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Çetinkaya: "Amacımız 6. haftada takıma vermek"

Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Sarper Çetinkaya da Gökhan'ın sorunlu bölgesine müdahale ederek durumunu düzeltmeye karar verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"En azından sezon başında milli takım araları da var. 6-8 haftalık program uygulayacağız. 3-4 hafta sonra koşulara başlatırsak amacımız 6. haftada takıma vermek. Gökhan da sahalara dönmek istiyor, ameliyat sebebi de bu sorundan kurtulup yüzde 100 Gökhan Gönül'ü izletmek."