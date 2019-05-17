Başkan Mustafa Cengiz'den şampiyonluk açıklaması!
GSYİAD'ın Yılmaz İnşaat ile verdiği iftar davetine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 2.Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcısı Levent Şahin ile birlikte yöneticiler katıldı.
Gecede söz alan Başkan Mustafa Cengiz, " Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz iftar davetinde kürsüde yaptığı konuşmadan önemli açıklamalarda bulundu ve "Bizi bir arada tutan bu ruhun, ortak paylaşım kavramının hiç yitmemesini diliyorum.
Kopenhag'da elde ettiğimiz UEFA zaferinin 19.yılındayız. Sevgili hocamıza teşekkür ediyoruz. Galatasaray tarihi boyunca her şeyi sahada elde etmiştir. Saha dışları bizden uzak olsun. Biz hak edilmiş başarılar her zaman elde ettik. Ve yaklaşık 44-45 saat sonra inşallah taçlandırılmış şanlı yürüyüşümüzün nişanesi olan 22.şampiyonluğumuza ulaşmayı diliyoruz. Ve o gün ne kutlu gündür ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ateşini yaktığı günün 100.yılıdır Galatasaray ateşinin sonsuza kadar sürmesini diliyorum" dedi.
Geceye Galatasaray'ın 18.kez kazandığı Ziraat Türkiye Kupası da getirilirken başkan Cengiz ve yöneticiler kupa ile poz verdi
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