Başkan Mustafa Cengiz'den önemli UEFA açıklaması

Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdürrahim Albayrak,G.Saray Gayrimenkul Genel Müdürü Mehmet Akif Şener ve yakın dostu CHP İstanbul Büyükşehir Belediye ESKİ Grup Başkanvekili Kemal Akar ile Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nu ziyaret eden G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz şu açıklamalarda bulundu:” Öncelikle Florya Tesislerimize fiziki düzenlemelerinde çok katkı sunan Bakırköy Belediye Başkanımız Dr. Bülent Kerimoğlu’na çok teşekkür ederiz. Bu ilçede tesisleri bulunan bir kulüp olarak biz de ‘Bakırköy için neler yapabiliriz’i Başkan Kerimoğlu ile paylaştık. Bakırköy ve Florya’ya daha fazla güzellik katmak için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik ve kendilerinin görüşlerini aldık.”

UEFA’NIN GELİŞEN VE BÜYÜYEN G.SARAY VE TÜRK FUTBOLUNA GEREKEN ŞANSI VERECEĞİNE İNANIYORUM

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nu ziyaretinin ardından gündemdeki soruları da yanıtlarak şunları ifade etti:” 9 Mart’ta UEFA ile yapacağımız Finansal Fair Play görüşmesi öncesi kulüp olarak gerekli hazırlığımızı yaptık. UEFA’nın da büyüyen ve gelişen G.Saray ve Türk futboluna gereken şansı vereceğine inanıyorum. “

ŞAMPİYONLUĞU HAK EDEN KAZANSIN, HAK EDEN DE G.SARAY OLSUN

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ile açıklamalarına devam eden G.Saray Başkanı Cengiz, G.Saray’ın şampiyonluk şansını değerlendirirken de şu açaıklamayı yaptı: “ Ben fikstürün lehimize olduğuna inanıyorum. Biz şampiyonluk şansı en yüksek takım olarak G.Saray’ı görüyoruz. Tabii hak eden kazansın, hak eden de G.Saray olsun.”

BAŞKAN KERİMOĞLU: TÜRK SPORUNA GEREKEN DESTEĞİ HER ZAMAN VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ziyaretin ardından bir konuşma yapan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da duygularını şu şekilde belirtti:” Ben G.Saray Başkanımız Musatafa Cengiz’e nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bakırköy Belediyesi olarak ilçemizde bulunan tüm spor kulüplerine ve sporcularına her zaman destek vermeye artırarak devam edeceğimizi kendilerine söyledik. ‘Bakırköy’ü spor kenti’ yapmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.”