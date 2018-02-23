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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Başkan Mustafa Cengiz'den önemli UEFA açıklaması
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Futbol
23.02.2018 - 16:26, Son Güncelleme:

Başkan Mustafa Cengiz'den önemli UEFA açıklaması

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Bakırköy Belediye Başkanııı Dr. Bülent Kerimoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulunan G.Saray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 9 Mart’ta UEFA ile yapılacak görüşme öncesi çarpıcı açıklamalarda bulunarak UEFA’nın büyüyen ve gelişen G.Saray ile Türk futboluna gereken şansı vereceğine inandığını söyledi.

Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdürrahim Albayrak,G.Saray Gayrimenkul Genel Müdürü Mehmet Akif Şener ve yakın dostu CHP İstanbul Büyükşehir Belediye ESKİ Grup Başkanvekili Kemal Akar ile Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nu ziyaret eden G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz şu açıklamalarda bulundu:” Öncelikle Florya Tesislerimize fiziki düzenlemelerinde çok katkı sunan Bakırköy Belediye Başkanımız Dr. Bülent Kerimoğlu’na çok teşekkür ederiz. Bu ilçede tesisleri bulunan bir kulüp olarak biz de ‘Bakırköy için neler yapabiliriz’i Başkan Kerimoğlu ile paylaştık. Bakırköy ve Florya’ya daha fazla güzellik katmak için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik ve kendilerinin görüşlerini aldık.”

UEFA’NIN GELİŞEN VE BÜYÜYEN G.SARAY VE TÜRK FUTBOLUNA GEREKEN ŞANSI VERECEĞİNE İNANIYORUM

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nu ziyaretinin ardından gündemdeki soruları da yanıtlarak şunları ifade etti:” 9 Mart’ta UEFA ile yapacağımız Finansal Fair Play görüşmesi öncesi kulüp olarak gerekli hazırlığımızı yaptık. UEFA’nın da büyüyen ve gelişen G.Saray ve Türk futboluna gereken şansı vereceğine inanıyorum. “

ŞAMPİYONLUĞU HAK EDEN KAZANSIN, HAK EDEN DE G.SARAY OLSUN

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ile açıklamalarına devam eden G.Saray Başkanı Cengiz, G.Saray’ın şampiyonluk şansını değerlendirirken de şu açaıklamayı yaptı: “ Ben fikstürün lehimize olduğuna inanıyorum. Biz şampiyonluk şansı en yüksek takım olarak G.Saray’ı görüyoruz. Tabii hak eden kazansın, hak eden de G.Saray olsun.”

BAŞKAN KERİMOĞLU: TÜRK SPORUNA GEREKEN DESTEĞİ HER ZAMAN VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ziyaretin ardından bir konuşma yapan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da duygularını şu şekilde belirtti:” Ben G.Saray Başkanımız Musatafa Cengiz’e nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bakırköy Belediyesi olarak ilçemizde bulunan tüm spor kulüplerine ve sporcularına her zaman destek vermeye artırarak devam edeceğimizi kendilerine söyledik. ‘Bakırköy’ü spor kenti’ yapmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.”

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