Başkan Mustafa Cengiz açıkladı: Ibrahimovic...

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

BU SEZON DA ŞAMPİYON OLACAĞIZ

'Galatasaray adının olduğu her yerde mücadele vardır. Son maç özellikle şampiyonluk adına bizi ümitlendirdi. Büyük takım demek de bunu gerektirir. Bu sezon da şampiyon olacağız'

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

'Bazen ben kimseyi arayamıyorum. Hayatımızda inanılmaz bir akış var. Binlerce sorun, alt sorun var. Devre arasında hocamızla sözleşme yapacaktık, fırsat bulamadık. Şimdi yapalım desek bunu Genel Kurul'da oy almak için yapıyoruz değerlendirirler diye yapmadık. Genel Kurul'dan sonra hocamızla bir imza töreni gerçekleştireceğiz'

DİAGNE'Yİ ALANA KADAR NELER ÇEKTİK...

'Diagne bizi mali durumdan zorladı ama çok iyi bir transfer yaptık. Biz UEFA'da hala artıyız ve ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Biz UEFA'dan bağımsız bir şey yapmıyoruz. Diagne'yi alana kadar neler çektiğimizi bir ben bir de Abdurrahim bilir! Diagne hocamızın özellikle istediği bir oyuncuydu. Bize göre çok doğru bir tercih yaptı. Diagne'yi iki kişi tutuyor. Boşta kalanların gol sayısı arttı. Yaptığımız savunma transferleriyle gol yeme sayımız düştü.'

GALATASARAY NE ZAMAN GALİP GELSE...

Kulüpler Birliği bildirisinden Galatasaray'ı çıkarsanız ben de bu konuda mutabıkım. Nitekim aynı hakemlerle ilgili demeçler verildi. Biz kendimize ayrıcalık istemedik. Galatasaray ne zaman galip gelse yabancı sınırı gündeme geliyor. Böyle bir kanaat oluştu bizde. Belki başkaları da böyle görüyor olabilir.

TÜRKİYE'NİN PROBLEMİ BU

'Rekabet kaliteyi getirir. Eğer siz rakibinizin ayaklarını kesip kendi seviyenize getirirseniz siz de küçülürsünüz. Her şeyi üretim ve talep belirliyor. Üretim var, talep yoksa fiyat düşüyor. Üretim yok, talep varsa fiyat yükseliyor. Türkiye'nin problemi bu.'

İSMİNİ VERMEK İSTEMİYORUM

'Biz Eskişehir'den bir futbolcu aldık, çok zorlandık. İsim vermek istemiyorum. Biz de kendi evlatlarımızın yetişmesini ve parlamasını istiyoruz. Ben kendi vatandaşımı tercih ederim fakat siz bu aldığınız parayı nereye harcayacaksınız?'

GENÇ HAKEMLERDEN YANAYIM

'Hiç kimse mutlu ve memnun değil. Hakemler bile kendinden memnun olmayabilir. VAR bizim beklentimizde mutlak doğruluğu bulamadı. Her maç sonrası bir tartışma var. Hakemleri toplumsal olarak biz mi baskı altına alıyoruz diye düşünüyorum.Ben genç hakemlerden yanayım. Onlar başarılı olsun istiyorum. Bu memleketten çok iyi hakemler çıksın. Genç hakemlerimizi desteklememiz gerekiyor.'

GOMİS'E ASLA GİT DEMEDİK

'Gomis gerçekten tatlı bir adam. Kişisel hiçbir sorunum yok, hocamın da yok. Türkiye'den ayrıldıktan sonra ülkenin ve Galatasaray'ın değerini anladı bence. Seçimlere girse seçilecek neredeyse, o kadar seviliyor. Gomis'e asla git demedik. Ne Gomis, ne biz, ne hoca, asla kötü bir niyet yoktu. Şartlar öyle gelişti.'

IBRAHIMOVIC İÇİN UĞRAŞTIK

Zlatan Ibrahimovic için en üst düzeyde çok uğraştık ama ABD'de kalmak istedi. Ibrahımovic çok değişik biri. En büyük hayalim Galatasaray'ın 3-4 kez Şampiyonlar Ligi'ni ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanması.