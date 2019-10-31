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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
31.10.2019 - 20:10, Son Güncelleme:

Başkan Mehmet Sepil'den hoca açıklaması! Göztepe...

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Başkan Mehmet Sepil'den hoca açıklaması! Göztepe...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Tamer Tuna'nın istifasının ardından birçok yerli ve yabancı teknik direktörün kendileriyle temasa geçtiğini belirterek, Göztepe için en doğru ismi takımın başına getireceklerini bildirdi.

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, kendisinin Kasımpaşa maçının ardından müsabakanın hakemi, teknik heyet ve futbolcular hakkında yaptığı açıklamalardan sonra teknik direktör Tamer Tuna'nın istifa kararı aldığını hatırlattı.

Göztepe'ye gelen tüm teknik direktörlerin görevi gönülden isteyerek kabul ettiğini aktaran Sepil, şunları kaydetti:

"Tamer hocam da yine 2. döneminde aynı şekilde geldi bana. Kendisi ile ofisimde yaptığım konuşmada Göztepe'nin o anki kadrosunun kendisi için son derece yeterli olduğunu ve hatta 1-2 takviye ile önümüzdeki sezon (2019-2020) bizim çok rahat Avrupa kupalarına gidebilecek bir ekip kuracağımızı söyledi. Ben de aynı kanıdaydım dolayısıyla bu şekilde hocamızla anlaşma imzaladık. Fakat gerek geçen sezonki 11 maçta gerekse bu sezonki 9 maçta Tamer hocanın da benim de beklentilerimiz şu anki performansımızın çok daha üzerindeydi ama bunu başaramadık."

Sepil, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Trabzonspor maçına antrenörümüz Suat Arıcan ile çıkacağız. Bu arada yeni teknik direktör arayışlarımız sürüyor. Her zaman olduğu gibi Göztepe'de çalışmak isteyen yerli ve yabancı birçok teknik direktör bizimle temasa geçiyor. Bu isimlerin içinden Göztepe için en doğrusu olduğuna inandığımız teknik direktör ile en kısa süre içinde anlaşmayı umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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