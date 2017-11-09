Başkan Gümüşdağ'dan yabancı sınırı açıklaması

Yapılan iş birliğinin iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Gümüşdağ, yabancı sınırlandırılması konusunda, "Yabancı futbolcu konusu başlı başına bir projedir. Yabancı sınırı koymakla Türk futbolunda yeni oyuncular yeşermez. Bunun birkaç ayağı var. Kulüplerin altyapıları, futbolun gelişimi, bunları hepsi bir proje. Geçen seneye kadar yabancı sınırı vardı da kaç tane oyuncu çıktı? Bu işe sadece bir açıdan bakmamak lazım. Kamuoyunu farklı bir yerde meşgul ediyoruz. Bu iş 5 yıllık bir planlamadır ama bunu bugün yapamayız. Buna gelecekle ilgili bir hazırlık yapmak lazım. Bu hazırlık yapıldıktan sonra, Türkiye'nin ve Türk futbolunun menfaatine ne ise onu yapmaya hazırız. Futbol kulüplerinin çoğunun sözleşmeleri var. Bunlar 2-3 yıllık sözleşmeler ama bir geçiş süreci düşünülebilir ve gelecek için bir iyileştirme yapılabilir." diye konuştu.

"TAKIMIN HER OYUNCUSU ÇOK KIYMETLİDİR"

Göksel Gümüşdağ, bir gazetecinin, takımın Avrupa kupalarında rotasyonla sahaya çıkması hakkındaki eleştirilere ise "Biz 4 yıldır Avrupa'ya katılıyoruz. Bunun tecrübesini kazanmaya çalışıyoruz. Yaş ortalaması yüksek bir takımız. Süreç içinde zaman zaman hocanın teknik değerlendirmesiyle değişiklikler yapılabilir. Bunu çok doğal buluyoruz. Rotasyon denmesini anlamıyorum. Gökhan İnler, Kerim Frei ve Tunay Torun oynuyor. Bunlar rotasyon oyuncusu mu? Takımın her oyuncusu çok kıymetlidir" şeklinde konuştu.