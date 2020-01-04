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Futbol
IHA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 09:04,Son Güncelleme:/

Başkan gitmesine izin vermedi! 500 bin avro...

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Başkan gitmesine izin vermedi! 500 bin avro...

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ukraynalı golcü Artem Kravets'in 550 bin avroluk alacağını ödedi takımdan gitmesine izin vermedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, Ukraynalı golcü Artem Kravets'in takımdan gitmesine izin vermedi.

Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Artem Kravets'in gidişine izin çıkmadı. Sarı kırmızılı kulüp, Artem Kravets'in biriken alacağı olan 550 bin avroyu ödedi.

Bu ödeme neticesinde Artem'in sözleşme fesih hakkı ortadan kalktı. kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, taraftara verdiği sözü tutmuş oldu. Artem Kravets de, takım arkadaşları gibi Antalya'ya giderek takımın kamp yaptığı otele varıp çalışmalara başlayacak.

Artem Kravets, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada "Ligin ikinci yarısında gol atmak için elimden geleceği yapacağım" cümlesi kurdu.

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Başkan gitmesine izin vermedi 500 bin avro...

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