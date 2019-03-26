Başkan Cengiz'e büyük destek! Oyuncular...
CEV Kupası finali ilk maçında deplasmanda 3-0 kaybeden Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, sarı-kırmızılı taraftarların büyük desteğiyle rövanş karşılaşmasında zafer arıyor.
Avrupa CEV Kupası finalinde temsilcimiz Galatasaray, Trentino Itas ile Burhan Felek Voleybol Salonu’nda karşılaşıyor.
Mücadeleye sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, idari olarak ibra edilmeyen Başkan Cengiz ve yönetimine büyük destek vardı...
Mustafa Cengiz lehine tezahürat yapan taraftarlar, "O kulüp tapulu malınız değil; Cimbom halkındır, lisenin değil!" slogonlarıyla idari açıdan ibra edilmeyen yönetime destek çıktı.
Oyuncular Cengiz'i alkışladı
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz CEV Kupası finalini izlemek ve sarı kırmızılı takıma destek vermek için Burhan Felek Spor Salonu'na geldi.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, karşılaşma başlamadan önce protokol tribünün önüne gelerek Başkan Mustafa Cengiz'i alkışladı.
Cengiz de ayağa kalkıp alkışlarla oyuncularına başarı diledi.
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