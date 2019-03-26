Başkan Cengiz'e büyük destek! Oyuncular...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriBaşkan Cengiz'e büyük destek! Oyuncular...
GeriVoleybol Başkan Cengiz'e büyük destek! Oyuncular...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Voleybol
Ali Naci Küçük / Fotoğraflar: Süleyman ARAT
26.03.2019 - 20:12, Son Güncelleme:

Başkan Cengiz'e büyük destek! Oyuncular...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başkan Cengiz'e büyük destek! Oyuncular...

CEV Kupası finali ilk maçında deplasmanda 3-0 kaybeden Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, sarı-kırmızılı taraftarların büyük desteğiyle rövanş karşılaşmasında zafer arıyor.

Avrupa CEV Kupası finalinde temsilcimiz Galatasaray, Trentino Itas ile Burhan Felek Voleybol Salonu’nda karşılaşıyor.

Mücadeleye sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, idari olarak ibra edilmeyen Başkan Cengiz ve yönetimine büyük destek vardı...

Mustafa Cengiz lehine tezahürat yapan taraftarlar, "O kulüp tapulu malınız değil; Cimbom halkındır, lisenin değil!" slogonlarıyla idari açıdan ibra edilmeyen yönetime destek çıktı.

Oyuncular Cengiz'i alkışladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz CEV Kupası finalini izlemek ve sarı kırmızılı takıma destek vermek için Burhan Felek Spor Salonu'na geldi.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, karşılaşma başlamadan önce protokol tribünün önüne gelerek Başkan Mustafa Cengiz'i alkışladı.

Cengiz de ayağa kalkıp alkışlarla oyuncularına başarı diledi.

Başkan Cengize büyük destek Oyuncular...

Başkan Cengize büyük destek Oyuncular...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Başkan Cengiz'e büyük destek! Oyuncular...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi ülkelerde oynanacak?

Eskişehirspor'un puan silme cezası kaldırıldı

Fenerbahçe'de çifte imza!