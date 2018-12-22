Başkan Cengiz'den Terim ve ekibine gönderme!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ara transferde teknik heyetin taleplerini karşılayacaklarını söylerken ilginç ifadeler kullandı.
“Transfer tümüyle teknik heyetimize bağlı bir durum. Çok değerli bir teknik direktörümüz var. Galatasaraylı bir marka olan sevgili Fatih Hocamız var. Yanında da değerli çalışma arkadaşları... Teknik heyetin tespit ettiği futbolcular imza için önümüze geldiğinde, buna kesinlikle ‘hayır’ demeyiz” diyen Cengiz, “Bütün mesele, seçtikleri futbolcuların doğru oyuncular olması ki bu da izafi. Bir çiçek şurada çok iyi yetişir ancak bir metre oynattığınızda solabilir” ifadelerini kullandı. Sarı kırmızılıların başkanının açıklamaları şöyle:
‘Sezon başındaki planlarımız tutmadı’
Sezon başında üst üste yaşanan tersliklerden dolayı forvet transferi yapamadıklarını aktaran Cengiz, “Bizim önümüze transfer gelmedi. Bunu suçlama adına söylemiyorum. Yani, ‘Teknik heyet bize imza getirmedi, biz alamadık’ gibi bir şey demiyorum. Taraftarımız şuna inansın, hem teknik heyetimiz hem de biz çok iyi niyetle çalıştık ama maalesef planlarımız tutmadı. Gomis dahil Galatasaray’a hizmet eden herkese teşekkür ederiz. Fakat şartlar öyle gerektirdi. Biz 140 milyon liraya yakın bir ücreti ödeyemezdik. Ödeyemediğimiz için de sevgili Gomis ayrılmak durumunda kaldı” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle