Başkan Cengiz'den Falcao açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBaşkan Cengiz'den Falcao açıklaması
GeriFutbol Başkan Cengiz'den Falcao açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
08.08.2019 - 01:19, Son Güncelleme:

Başkan Cengiz'den Falcao açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başkan Cengiz'den Falcao açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, transferi gündemde olan Radamel Falcao için "İnşallah diyeyim" değerlendirmesinde bulundu.

TFF Süper Kupa maçının ardından düzenlenen törenden sonra basın mensuplarına açıklama yapan Cengiz, Monaco'dan transfer edilmesi beklenen Kolombiyalı futbolcuyla ilgili, "İnşallah kampta açıklama olursa okuruz. İnşallah diyeyim." ifadelerini kullandı.

Eryaman Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın Akhisarspor'u 1-0 yendiği TFF Süper Kupa maçını da değerlendiren Mustafa Cengiz, "Sıcağa ve rutubete rağmen güzel bir maç oldu. Bugün biz kupayı kaldırdık. Çok mutluyuz. İnşallah adil, dürüstçe ve hakça bir yarış içinde liglerimiz devam eder." diye konuştu. 

Takımlara başarı dileğinde bulundu 

Tüm takımlara sezon başlamadan başarılar dilediğini de aktaran Mustafa Cengiz, "Tüm rakiplerimize esenlikler diliyorum. Akhisarspor da gördüğünüz gibi tabiri caiz ise 'taş gibi' bir takım. Ben onlara da alışkın oldukları ligden geri dönüş diliyorum." şeklinde konuştu. 
"Takım çok çok iyi" diyen Cengiz, şunları söyledi: 

"Sezon başı. Tabiri caizse bu sahada ilk kez oynadık. Güzel bir saha, 22 bin kişilik. Türkiye, saha ve altyapıda Avrupa'yı yakalamış ve geçmiş durumda. İnşallah futbolumuzla da sadece Galatasaray değil, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlara birlikte Avrupa'yı yakalar, geçeriz. Dünyanın tepesine çıkarız. İnşallah en tepede Galatasaray'ımız olur." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Abdurrahim Albayrak: "Ligi kupayla kapatıp ligi kupayla açtık"
Falcao, Galatasaray paylaşımı yaptı! Taraftarlar çıldırdı...
Başkan Cengiz'den Falcao açıklaması
Galatasaraylı futbolcu maçın adamı seçildi