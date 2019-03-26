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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
26.03.2019 - 23:33, Son Güncelleme:

Başkan Cengiz: “Galatasaray dünyanın tepesine yürüyüşüne devam edecek”

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Başkan Cengiz: “Galatasaray dünyanın tepesine yürüyüşüne devam edecek”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Galatasaray’ın karakterinde şampiyonluklar vardır. Dilerim ki dünyanın tepesine yürüyüşümüz devam edecektir” dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, CEV Kupası final mücadelesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Finale çok düşük bütçelerle geldiklerini belirten Cengiz, “Türk ve Galatasaray voleybolu adına çok önemli bir gün. Biz buraya bu düşük bütçelerle geldik. Çocukları ve hocamızı tebrik ediyorum. Taraftarımız ayrı tebrik ediyorum. Taraflarımız var olduğu için biz varız. Biz de birer taraftarız. İyi ki varlar. Onlar var olduğu sürece biz varız” dedi.

“DNA’mızda şampiyonluklar var”

Galatasaray’ın dünya tepesine yürüyüşünün her zaman devam edeceğini belirten Başkan Cengiz, “Galatasaray’ın karakterinde, DNA’sında şampiyonluk vardır. Nedim hocamızın da karakterinde şampiyonluk vardır. Hocamız ikinciliğe bile üzgün. Ama biz şampiyon da olacağız. Bugün rakibimiz bizim bütçemizin 10 katıydı. Bunu bir mazeret olarak görmüyoruz ama bu bir gerçek. Türkiye için mücadele veren tüm Türk takımlara başarılar diliyorum. Dilerim ki Galatasaray inşallah hepsinin tepesinde olur ve dünyanın tepesine yürüyüşünü sürdürür” şeklinde konuştu.

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