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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.03.2019 - 19:22, Son Güncelleme:

Başkan Bedir'den hakem tepkisi

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Başkan Bedir'den hakem tepkisi

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'la yaptıkları maça ilişkin "Verilmeyen penaltılar var. Oyuncumuz Mensah hastaneye kaldırıldı, kaburgaları kırıldı. Bir faul bile alamadık." dedi.

Bedir, sahalarında 2-2 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takımının oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Hakemin verdiği kararları eleştiren Bedir, şunları kaydetti:

"Tribünden izlediğim kadarıyla VAR'ı izlemedim. Detaylarını görmedim ama iyi bir gözüm olduğunu düşünüyorum. Verilmeyen penaltılar var. Oyuncumuz Mensah hastaneye kaldırıldı, kaburgaları kırıldı. Bir faul bile alamadık. Bakın taraftarın tepkisini görüyorsunuz. Görmemiştir, iyi niyetlidir ama bu kadar kritik bir maçta, puan savaşının olduğu maçta eğer bu arkadaşımız acemiyse bu maça verilmemeliydi. Ustaysa da başka türlü gösterirdi ustalığını. Ben Beşiktaş camiasına ve Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Güzel bir havada iyi bir maç oynamak isterdik. Oynadık. Kendileriyle de ilgilendik ama istediğimizi alamadık."

"Şu anda mağlup bir takımın başkanı gibi konuşuyorum." diyen Bedir, "Bu tarzda oynayıp bu şekilde puan kaybetmek gerçekten üzücü. Bundan sonra hem takımıma hem Beşiktaş'a başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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