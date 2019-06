Başkan Ali Koç'tan önemli açıklamalar

Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda yapılan olağan mali genel kurulunda konuşan Ali Koç, üyelerin konuşmalarına cevap verdi.

Talihsiz bir sezon geçirdiklerini anlatan Koç, "Hadi biz beceriksiziz, e basketbol... Dörtlü Final'e iki rekor kırarak, galibiyet rekorlarıyla gittik. Son 1 ay sakatlık konusunda gelmedik kalmadı başımıza. Son 2 aydır 4 büyüğümüzü kaybettik. Bir ara kulüp cenaze işlerine döndü. İnşallah bütün bu talihsizlik ve uğursuzlukları üzerimizden atarız. Ne yaparsanız yapın bazı insanlara malzeme oluyor, tenkite uğruyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, bir üyenin Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluğunu eleştirmesi ve sarı-kırmızlılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın taklidinin yapmasıyla ilgili, şöyle konuştu:

"Futbolda oynanan tiyatro, trajikomik, çirkin bir durum. Hatta çirkefliğin kazandığı bir ortam. Zaman zaman çok yumuşak olmakla da tenkit ediliyoruz. Burası hakikaten Fair Play dünyası değil. Şunu size temin ederim ki duruşumuz gelecek sezon çok farklı olacak. Bu camia bu çirkin pisliğe ortak olmadı. Az konuştuk, öz konuştuk. MHK değişti, aynı binada olamaz dedik, bina değişti. Belki bizden dolayı değişmedi. Ne yazıkki ne kadar bağırırsan, çamur atıp ağlarsan o kadar hakkın korunuyor ülkemizde. Bu pislik devam etmeyecek, biz başarılı olursak temizlenecek ama zaman alacak. Balık baştan kokar, Comolli falan değil, Cocu değil. Hata baştan benim."

Göreve geleli bir seneyi geçtiğini hatırlatan Ali Koç, "Çok büyük umutlarla beklentilerle geldik. 'Başınız dik olacak' dedik. Sonuçta her şey futbola bağlanıyor, belli bir nokta olmayınca yaptıklarınızın belli bir değeri olmuyor. İlk yarı 17. sıradaydık, ikinci yarı 6. olduk. İki yarı arasında acı çekmek açısından pek bir fark yoktu. Sanki ilk defa 6. bitirdik ya da kötü bir sezon geçirdik. Tatsız olan bizim dönemimize rast gelmesi. Bunun pek çok nedeni var. Yapılan yanlış transferlerde, takım ruhunu oluşturamamaya kadar nedeni var. Bunlardan ders almak önemli. Taraftarlarımıza, kongre üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Mahcubiyetimiz size karşı arttı." değerlendirmesinde bulundu.



"(Fatih Terim'le ilgili) TFF'den tazminat alsın diye 1905 liraya imza attırdılar"



Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Türkiye Futbol Federasyonundan aldığı tazminatı sert bir şekilde eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Eski milli takım teknik direktörü işten çıkarıldı, TFF yedek üyesiyle kavgaya girdiği için. Ondan sonra iş kanunun size sağladığı imkanla 6 günde işten tek taraflı fesihle hiçbir tazminat ödemeden çıkarabilirsin. Ne yapıyorlar, 9. günde tazminatla işten çıkarıyorlar. Kimse bunu sorgulamıyor. Sonra o kulübün başkanı çıkıp 'Türkiye'nin en büyük işvereni olarak Ali Bey yanında çalıştırdıklarına tazminat vermiyor mu?' dedi. Sayın Başkan eğer sizin şirketinizden biri sizi dövmeye kalkıp siz tazminat verirseniz siz iş kanununu bilmiyorsunuz demektir. Bunları biz söyleyince kötü kişi oluyoruz, bu kadar bariz bir durum var ve hiçbir şey olmamış gibi halının altına süpürülüyor. Bir de tazminatı hayır kurumuna bağışladığı için, ayıp olmasa bir de madalya takacaklar. Bu tip şeyler durmalı. Bir de işi garantiye alıyorlar. 1905 liraya imza attırıyorlar, tazminatı hak etsin diye. Bir de o işin senaryosu var. Neyse... İstedikleri yerde bu konuyu tartışmaya hazırım."

- "Ona orada olan ilgiyi görünce 'futboldan anlamıyor' diyemezsiniz"



Eski yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü'nün sportif direktör Damien Comolli'yle ilgili eleştirilerine cevap veren Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Comollizede' lafı kullanıldı. Hulusi Bey konuşmadan sonra tweetlere baktınız, iyi dönüş aldınız mı? Comolli hata yapmış olabilir ama onun geçmişine bakarken, Şampiyonlar Ligi'nde finali onun tohumlarını attığı iki takımın oynadığını görürsünüz. Ona orada olan ilgiyi görünce 'futboldan anlamıyor' diyemezsiniz."

Genel kurul üyesi Ali Asker Aksu'nun "Yönetimden herkes birer milyon lira versin, ben 10 milyon lira kulübe vereceğim." sözlerine de değinen Koç, "10 milyon koyacaksa biz de 22 milyon koyacağız. Salı günü ya da en geç çarşamba günü. Bu işin olumsuzlukları bu insanların ağzına ciklet olmak." diye konuştu.

Ali Koç, şunları kaydetti:

"Futbolcularımızın maaşlarında iki, basketbolcularımıza bir ay geriden geliyoruz. Bunu halledeceğiz ama deniz bitti. Bazen kazanırken kaybedersiniz, kaybederken kazanırsınız. Sizler daha neyin ne olduğunu fazla bilmiyorsunuz. Hala ibrayı konuşuyorlar. Bulduklarımızı anlatırsak camiamız mahcup olur. Buradan sesleniyorum, ayağınızı denk alın. Belli bir kesime söylüyorum. Dua edin biz başarılı olalım. Şu lafımı hiçbir zaman unutmayın, Fenerbahçe ile var olanlarla Fenerbahçe için var olanlar. Yeni fonlara rağmen yine kaynak bitti. 'Fener Ol' biraz nefes aldırdı bize. Yeniden yapılandırmayı bekliyoruz. Sanki bütün borçlanmayı biz yaptık. Nakit akışı zararımız var. Bizim gelirimiz var ama kulübe gelmeden başka yere gidiyor. Gerçek nakit açığımız 1.1 milyar lira."

Kulüp aidatının az olduğunu dile getiren Koç, "Aidat konusunda 50 lira çok çok az. Giriş ücreti de çok düşük. Bunu çıkartacağız. Bana göre 250 lira da çok az. Ya 500 lira ya da ayda 50 liradan toplam 600 lira olabilir. Gelecek kaynak bizim sabit giderlerimiz için çok önemli. Her ay sporcular hariç çalışanlar için 10 milyon lira maaş ödüyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübünün masrafları, Beşiktaş ve Galatasaray'dan çok daha fazla." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, mali açıdan toparlanma için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmeleri gerektiğini aktararak, "UEFA Şampiyonlar Ligi, en önemli tedavi mekanizması. Fenerbahçe olarak 10 senedir gidemiyoruz ama gitmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ve ona göre harcamaları yapmak zorundayız." şeklinde görüş belirtti.



"Yaptığımız liste düğmeye basmayı bekliyor"



UEFA'nın finansal fair play yaptırımlarına göre A takım kadrosu oluşturma konusunda eleştirildiklerini vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Adam 'Sattığın kadar alabilirsin.' diyorsa, sattığın kadar alabilirsin. Daha da önemlisi bonservis bedeli olmadan, kiralık, satın alma opsiyonu ama mecbur satın alma opsiyonu olmadan transfer yapmamız lazım. Şu an değişik profilde oyuncular, değişik ekonomik şartlarda bizden teklif bekliyorlar. UEFA'nın kararına göre transfer politikamızı belirleyeceğiz. Ersun hocanın, ekibinin, Comolli ve bizim yaptığımız liste düğmeye basmayı bekliyor. Finansal fair play altında saklandığımız falan yok."



"Kenan Evren Lisesi'nin eli kulağında"



Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Ülker Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arazisinin yakında kulübe devredileceğini söyledi.

Genel kurulda Kenan Evren Lisesi arazisiyle ilgili sert konuşmaların olduğunu aktaran Koç, şöyle devam etti:

"İnşallah işlerimizi bozmaz. Kenan Evren Lisesi'nin eli kulağında. İmzaya geldi, şartlar belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Son dönemde bizi siyasete sokmaya çalışıyorlar. Şurada bir 'Her şey güzel olacak' pankartı vardı. O pankart 21 maçtır orada. Sanki seçimlerin tekrarlanması kararından sonra asmışız gibi Cumhurbaşkanımıza bilgi verildi. O da 'Stada pankart asıyorlar' dedi. O bizim stat. 21 maçtır orada olduğuna dair elimizde delil var. Bizi siyasete sokmaya çalışıyorlar. Bazı kesimlerin benimle, bazı kesimlerin de Fenerbahçe ile derdi var. Burası ile ilgili çok yakında güzel havadis vereceğimi düşünüyorum."



Yasir Subaşı, Fenerbahçe yolunda



Ali Koç, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'dan eski futbolcuları Yasir Subaşı'yı kadrolarına katacaklarını belirtti.

Koç, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Merih Demiral ile Fransa temsilcisi Lille'e transferi gündemde olan İstanbulsporlu Duhan Aksu'nun kendi altyapılarından çıktığını kaydetti.

Altyapıdan çıkan futbolcuların önemli takımlara transfer olmasıyla ilgili Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Duhan Aksu ile ilgili 'Lille'in ikinci keşfi' ve 'İkinci Merih Demiral vakası' diye haber çıktı. Bu arkadaş da bizim altyapımızdaymış. Lille bunu İstanbulspor'dan transfer ediyor. Birkaç sene önce 21 yaş altında şampiyon olduk. Merih, Duhan, Boluspor'da Melih, Ümraniyespor'dan Yasir Subaşı bu kadrodan. Ancak hiçbiri bizde oynamıyor. Bu durumu o dönemin ilgili hocasına sordum. Bana 'Bunların hepsini A takıma gönderdik ama hiçbiri uygun görülmedi.' mesajını aldım. Bir tanesi, bize 2 gol atan, Ümraniyespor'da oynayan Yasir Subaşı. Onun sözleşmesinde verdiğin oyuncuyu geri alma maddesi var. Diğerleri 2 sene önce gitmiş ama Yasir bizim geldiğimiz süreçte ayrılmış. Beğenmediğiniz Damien Comolli de bizden giden her gencin sözleşmesine geri alma maddesi koyuyor. Yasir ile başka kulüpler de ilgileniyor ama bakacağız. Biz mi değerlendireceğiz, başka bir kulübe mi yollacağız diye bakacağız."



- "FBTV üzerimizde büyük bir yük"



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, FBTV'nin maddi olarak üzerlerinde büyük bir yük olduğunu söyledi.

Kulüpte 67 çalışanın olduğunu anlatan Koç, "Diğer kulüpler, 'şunlar televizyonu kapatsa da biz de kapatalım' diye ağzımızın içine bakıyor. Şu anda mümkün olan her platformada varız. Onlar sadece Digiturk'te var. Kanalda 67 kişi çalışıyor. 88 altyapı maçı yayımladık. Oradan oraya koşuyorlar. Nasıl bunu yapıyorlar hayret ediyorum. Hep 'İnsan sayısını azaltın.' diyorum ama azaltmamız mümkün değil. Kapatmamız da mümkün değil ama üzerimizde maddi açıdan büyük bir yük." değerlendirmesinde bulundu.



"Bu sene karizmayı çizdirecek o kadar şey yaşadık ki..."



Koç, tüzük tadilat kongresinin yapılamamasıyla karizmayı çizdirdikleri eleştirilerine katılmadığını söyledi.

Genel kurula 2 bin kişinin katılmasını beklediklerini aktaran Koç, "Tüzük tadilinin gerçekleşmemesiyle ilgili bir üyemiz karizmayı çizdirdiğimi söyledi. Saygı duyuyorum ama katılmıyorum. Bilhassa çağrı yapmadık. 2 bin kişinin altında olmasını beklemiyorduk. Tarihi daha iyi seçmek gerekiyordu ama işlerimizi etkileyecek bir şey değil. İçiniz rahat olsun. Karizmayı çizdirmemeye özen göstereceğiz. Tadilata gelene kadar bu sene karizmayı çizdirecek o kadar şey yaşadık ki..." şeklinde görüş belirtti.



"Fener Ol" kampanyasından 2 ayda 125-130 milyon lira



Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Fener Ol" kampanyasından 130 milyon liraya yakın kaynak elde ettiklerini belirtti.

Hedeflerinin uzağında kaldıklarını aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Biz bu yola çıkarken insanlar yapmamamız için çok telkinde bulundu. Bu, Fenerbahçe'nin mali özgürlüğü için planladığımız kısa vadeli adımlardan biriydi. Onu da beğenmeyenler oldu. Sallamak kolay ama bu yol haritasının bir parçası. 2 ayda 125-130 milyon liraya geldik. Bu Türkiye tarihinde görülmemiş bir tutar ama hedeflediğimiz 400-450 milyon liranın uzağındayız. Fenerbahçe'nin nasıl bir camia olduğunu dünya aleme gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah destekleriniz devam eder."

"3 Temmuz bize büyük zarar verdi"



Ali Koç, 3 Temmuz sürecinin kendilerine büyük zarar verdiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin gönüllerde aklandığını ileri süren Koç, şunları kaydetti:

"3 Temmuz bize büyük zarar verdi. Rakiplerimizden fersah fersah öndeydik ama belimizi büktüler. Şimdi çıkan kararları görüyorsunuz. Biraz vicdanı olan ve renklerden bağımsız bu işe bakan insanların, Fenerbahçe'nin nasıl bir saldırıya uğradığını, ne kadar hakkının yendiğini görmesi zor değil. Çok insan da görüyor. Beklentimiz kararın onanması. Ondan sonra da bize bunu yapan kahpe insanların -çoğu zaten ya içeride ya da yurt dışında- gerekli cezayı alması. Bu konuyu yakınen takip ediyoruz. Devletimize sesleniyorum; Tüm heybeti ve gücüyle rüzgarı arkasına almışken, devletin tüm imkanları elindeyken bize saldıranları püskürttük. Bugün atıp tutuyorlar, bizim gibi insaları FETÖ'cü yapmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe, bu kahpe örgütle başkanımız Aziz Yıldırım önderliğinde mücadele etti. Devlet bunu unutmayacak ve bize hakkımızı verecektir."



Eleştirilere yanıt



Ali Koç, bir üyenin "Seçildiğinizde 'Aykut Kocaman kalmalı' diye size mektup yazmıştım." sözlerine ise "Bir nebze haklı çıktınız. Çok fazla değişikliği aynı anda yaptık." şeklinde cevap verdi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın kendisiyle ilgili sözlerine de kısaca değinen Ali Koç, "Basketbol şampiyonluğunu almalıyız. Her şey bitti bir de o bize 'azmettirici' diye dil uzatıyor. İnşallah Obradovic ve askerleri, dünyanın en güzel takımı, yarın maçı kazanır ve kendi salonumuzda 6. maçta işi bitirir." dedi.

Ali Koç, geçen sezon futbol takımıyla ilgili yeterince hata yaptıklarını kabul ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok çalışacağız ve daha güzel bir sezon bizi bekliyor. Daha güzel bir sezona hazırlıklı olun. Ersun hoca geldikten sonra 3 kere yenildik. Sahamızda hiç kaybetmedik. Oynadığımız futboldan hala memnun değiliz. Yeni sezonda herkesin öz güveni yerine geldiğinde güzel bir sezon için hazırlıklı olalım."