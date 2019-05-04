Başkan Ali Koç böyle inceledi...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, maçın devre arasında geçersiz sayılan golü inceledi...
Sarı lacivertliler, 40. dakikada Soldado ve Isla'nın içinde olduğu pozisyonda golü bulurken, Şilili oyuncunun ağlara gönderdiği top, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, devre arasında basın mensuplarından telefon ve laptop alarak Soldado’nun pozisyonunu inceledi.
Telefondan gol pozisyonun görüntüsünü izleyen Ali Koç, pozisyonla ilgili de basın mensuplarından bilgi aldı.
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