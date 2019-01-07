Başkan Ali Ay ile Samet Aybaba'dan mini zirve!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBaşkan Ali Ay ile Samet Aybaba'dan mini zirve!
GeriFutbol Başkan Ali Ay ile Samet Aybaba'dan mini zirve!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
07.01.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Başkan Ali Ay ile Samet Aybaba'dan mini zirve!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başkan Ali Ay ile Samet Aybaba'dan mini zirve!

Bursaspor'un sabah idmanını yakından takip eden Başkan Ali Ay, saha kenarında teknik direktör Samet Aybaba ile bir süre görüştü.

Bursaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya kampında sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Başkan Ali Ay da yönetim kurulu üyeleri ile birlikte antrenman sahasına gelerek idmanı yakından takip etti. Samet Aybaba ile saha kenarında bir süre görüşen Ali Ay, takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Ayrıca transfer konusuda acele etmediklerini belirten Başkan Ay, ekonomik açıdan kulüplerin kriz içerisinde bulunduğunu ve transfer tahtasının açılması halinde dahi transfer yapamayabileceklerini ve dikkatli hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Başkan Ay genç oyuncularına güvendiklerini ve sakatlıkları bulunan oyuncularının iyileştiğini de sözlerine ekledi.

OYUNCULARDAN SÜRPRİZ

Öte yandan antrenmanın başında burnundan operasyon geçiren Bursaspor yardımcı antrenörlerinden Recep Çetin'e oyunculardan sürpriz vardı. Recep Çetin'e ithafen bazı oyuncular burnuna bant takarken, basın mensuplarına da hep birlikte poz verdi. Bu durum renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağlarken, oyuncular uzun süre Recep Çetin'e takıldı. Antrenman ise ısınma koşularıyla başlarken koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra topla çalışan yeşil beyazlılarda bir süredir sakatlığı bulunan Barış Yardımcı ve Stephane Badji takımla birlikte çalışmalara başladı. 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 244Wolves - Liverpool
    3
    MS2
    1,70
    20735kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Başkan Ali Ay ile Samet Aybaba'dan mini zirve!

Nicolas Isimat Mirin: "Agresif bir oyun yapım var"

Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

Antalyaspor, tempo arttırdı