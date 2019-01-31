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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
31.01.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Başkan Ahmet Ağaoğlu'dan taraftara mektup

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Başkan Ahmet Ağaoğlu'dan taraftara mektup

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarları 2 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da oynayacakları MKE Ankaragücü maçına video ile davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftarlara videolu davette bulundu.

27 bin taraftarın cezalı olduğu karşılaşma öncesi hazırlanan videoda, Ahmet Ağaoğlu taraftarlara mektup yazarak maça davet etti.

Ağaoğlu taraftarlara hitaben yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Değerli taraftarlarımız birileri ceza desin, biz ödül diyelim. Birileri yaptırım, biz mükafat. Birileri var desin, biz ısrarla yok diyelim. Bordo-maviden başka renk, Trabzonspor'dan başka aşk yok. Pusulamız Trabzonspor'sa eğer rotamız Akyazı olsun. Cumartesi saat 16:00'da yuvamızda buluşalım."

Videonun son bölümünde ise Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu da son taraftarımıza" diyerek zarfı uzattı. Zarfı açan taraftarlardan birinin, "Sen gidecek misin maça" sorusuna, diğer taraftar "Köye gidecektim ama başkan çağırmış. Gitmesek ayıp olur" cevabını veriyor.

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