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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.08.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Başkan Ahmet Ağaoğlu konuştu: Falcı olmanız lazım...

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Başkan Ahmet Ağaoğlu konuştu: Falcı olmanız lazım...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ileriye dönük taraftarların, camianın gurur duyacağı, sahipleneceği, omuzlayacağı Trabzonspor'un yeniden temellerinin atıldığını belirtti.

Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki röportajında, ekonomik sorunları yeniden yapılandırarak, tasarrufa giderek belirli ölçüde kulübü düzlüğe çıkardıklarını aktardı.

Trabzonspor'un rayına oturduğunu ancak önlerinde yapacakları daha çok işin bulunduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Tabii ki her şeyin dört dörtlük olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Çok uzun bir uğraş, yoğun bir çalışma gerektiriyor ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim; ileriye dönük taraftarın ve camianın gurur duyacağı, sahipleneceği, omuzlayacağı Trabzonspor'un yeniden temelleri atıldı. Önümüzde tabii ki çok uzun bir yol var fakat 'rayına oturdu' doğru bir söylem. Evet, rayına oturdu ya da denizci tabiriyle rotaya oturdu ama alınacak daha çok yol var tabii." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor'un bordo-mavi forması her zaman Süper Lig’in zirvesinde yer alan bir formadır. Onun altına düştüğünüz zaman demek ki bir şeyleri yanlış yapmışsınız demektir." diyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Takımın geçen sezonki yeri beni tatmin etmedi. Kaçırılmış bir fırsat olarak değerlendirmek de doğru olmaz ama çok daha iyi olabilirdik. Bazı basit hatalar, şanssızlıklar ve bizim dışımızdaki birtakım faktörlerden kaynaklanan olumsuzluklar neticesinde bana göre ligi 1, 2 belki de 3 basamak geride bitirdik. Kaldığımız yerden başladığımız zaman biraz daha yukarıları hedefliyorsunuz. Tekrar altını çizerek söylüyorum 'Şampiyon olacağız' söylemi benim yıllardır söylemekten imtina ettiğim ve telaffuz eden insanlara da şüpheyle baktığım bir söylem çünkü lig başladığı zaman sizinle birlikte 4-5 takım şampiyonluk mücadelesini veriyor. Zirve mücadelesi vereceğiz demek çok daha doğru bir bakış açısıdır. 'Şampiyon olacağız' dediğiniz zaman camiayı pek gerçekçi olmayan bir noktaya getiriyorsunuz. Çünkü önünüzde 34 haftalık bir maraton var, yoğun mücadeleler var, çetin takımlar var. Herkes aynı mücadeleyi veriyor. Neyin ne olacağını bu kadar erkenden kestirmeniz zaten mümkün değil, falcı olmanız lazım."

Başkan Ahmet Ağaoğlu, zirve mücadelesini layıkıyla vermek istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:
"O mücadeleyi gerektiği gibi verdiğiniz ve o mücadelenin doğrularını yaptığınız takdirde eğer her şey de yerli yerindeyse zaten sezon sonunda hak ettiğiniz yerde olacaksınız. Belki şans yaver gitmiştir, bir basamak üstte bulursunuz kendinizi ya da bu sezon olduğu gibi şanssızlıklar yaşamışsınızdır ama hakkıyla mücadele etmişsinizdir. Burada önemli olan, şampiyonluk söylemi değil o zirve mücadelesinin gereklerini yerine getirmektir. Camiamızın bu şekilde değerlendirmesi daha doğru olacaktır."

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