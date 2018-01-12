Başkan adayı Mustafa Cengiz, proje ve hedeflerini Hürriyet’e anlattı: G.Saray kâr edecek

20 Ocak'taki genel kurulda Dursun Özbek’in karşısına başkan adayı olarak çıkacak Mustafa Cengiz, erken seçim kararını, “yangından mal kaçırmak” olarak niteledi ve Özbek’in seçilse bile başkanlıkta 3.5 yıl kalamayacağını savundu.

G.SARAY, 20 ocakta seçime giderken, başkan adayları da özellikle Divan Kurulu’nda görüş ve projelerini anlatmanın yanında üyelere yönelik çalışmalar da yapıyor. Dursun Özbek ile başkanlık için yarışacak Mustafa Cengiz, farklı proje ve iddiaları olan bir aday görüntüsüyle üyelerin karşısına çıkmış durumda. Cengiz, Hürriyet’in sorularını şöyle yanıtladı:

TÜZÜK ORTADA...

- Bu seçim kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Galatasaray teamüllerine ve etiğine uygun bulmuyoruz. Baskın seçim bile değil, baskın seçimden daha kötü. Biz buna yangından mal kaçırma diyebiliyoruz.

- Başkan seçilirseniz mayıs ayında tekrar kongre yapacağınızı söylediniz...

Tüzükte de zaten ‘mayıstan mayısa’ diyor. Çünkü siz bugün seçim yaparsanız yeni seçim için 5-6 aylık bir süre kalıyor ve süre 3,5 yıla çıkıyor. Bizim yönetimlerin görev süresi 3 yıldır. Şimdi eğer Dursun Bey 3 yıllık seçimi kazanırsa bu kez tekrar bir erken seçim kararı almak zorunda tüzüğe göre. Dursun Bey orada hukuken de 3,5 yıl kalamaz. Uygun olan mayısta seçime gitmektir.

YİNE ADAY OLURUM!

- Başkan oldunuz ve Galatasaray da şampiyonluğa ulaştı; mayısta tekrar aday olur musunuz?





Mayısta doğal olarak tekrar aday olurum. Çünkü projelerim 5 aylık değil. 1 ya da 3 yıllık da değil. Devletten geldiğim için projeksiyonlu stratejik öngörü içinde uzun vadeli planlar yapmayı düşünüyorum. Bu öncelikle borç yönetimi, gelirlerin artırılması, mali kaynakların çeşitlendirilmesi ve en efektif şekilde kullanılması yönünde olacak. Böylelikle Galatasaray’ı mali, idari ve sportif olarak Avrupa’nın ilk 5’ine, dünyanın da 6 yıllık projeksiyonlar içinde tepesine çıkarmak istiyoruz. Bizim hedefimiz denk bütçe değil artı bütçeli bir Galatasaray oluşturmak.

MALİ RAPOR İSTEDİK ALAMADIK

- Galatasaray’ın bu ay sonunda ödemesi gereken 50 milyon lira var. Bunun için bir hazırlığınız var mı?

Bu rakamın 50 milyon lira mı, 120 milyon lira mı olup olmadığını bilmiyoruz. Galatasaray’ın her gün her saat ödemesi var. Biz mevcut yönetimden sadece şunu istiyoruz. Hiçbir şeyi ötelemesinler. 20 Ocak’tan sonraya atmasınlar ödemeleri. 20 Ocak’ta da biz geldiğimizde sevgili Özbek ve yönetimi nasıl ödüyorsa biz de o şekilde öderiz.

ŞAŞIRIYORUM...

Özbek, ‘Yarın gelip biz enkaz bulduk, bir sürü borç var burası mahvolmuş demesinler diye hesapları gelip inceleyebilirler, kendilerine her türlü evrakı veririm’ şeklinde bir beyanatta bulundu. Biz de bunun üzerine ayın 5’inde bir yazı yazdık ve 7 maddelik bir rapor istedik. Ve hala bize istediğimiz o evraklar gelmedi. Belki ellerinde hazır değil bunlar. Nasıl hazır değil ona da şaşırıyorum.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR

KÖY-KOOP’TAN AKARYAKIT SEKTÖRÜNE

1949 Gaziantep doğumlu olan Mustafa Cengiz ilk ve orta öğretimini Nizip’te, Lise öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi.Tarımsal Köy Kalkınma Kooperatifi (Köy-Koop) kuruluşunda bulundu. 1990’dan beri akaryakıt sektöründe faaliyet gösteriyor.