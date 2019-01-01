Başkan açıkladı: "Fenerbahçe ve Beşiktaş'la görüştük"
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 26 yaşındaki oyuncu Sadık Çiftpınar'ı transfer etmek isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan talep ettikleri bonservis bedelini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken Evkur Yeni Malatyaspor, topladığı 29 puanla devreye lig üçüncüsü olarak girdi. Malatya ekibinde ilk yarıda oynanan lig maçlarının tamamında forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar oynadığı başarılı futbolla transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi.
Geçtiğimiz günlerde A Spor'a yaptığı açıklamada Sadık için Fenerbahçe'den resmi teklif aldıklarını açıklayan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, son olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüştüklerini belirtti ve talep ettikleri bonservis bedelini açıkladı.
TRT Spor'a konuşan Gevrek, Sadık Çiftpınar için Beşiktaş ve Fenerbahçe'den 2 milyon Euro tutarında bonservis bedeli istediklerini açıkladı. Gevrek yaptığı açıklamada, "Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüştük. Sadık için 2 milyon Euro bonservis bedeli istiyoruz. Takas olacaksa gelecek oyuncunun maaşı bizim için önemli çünkü biz en fazla yıllık 800 bin Euro ödüyoruz." dedi.
Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor arasındaki pazarlıklar 4 milyon Euro'dan başlamıştı. Bu fiyatın 2 milyon Euro'ya inmesine karşın siyah beyazlı ekibin rakamı yüksek bulması üzerine taraflar takas formülü üzerinde duruyor. Beşiktaş, oynadığı futbolla beklentileri karşılayamayan Cyle Larin'i takasta kullanmak isterken Kanadalı oyuncuyu ikna çabaları sürüyor.
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