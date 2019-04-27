Başkan açıkladı: Ersun Yanal'ın sözlerini tasvip etmiyorum
Başkan Ali Koç, Ersun Yanal'ın Galatasaray ile ilgili sözlerini yanlış bulduğunu ifade etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Başkan Ali Koç, divan kurulu üyelerinin ardından söz alarak üyelere cevaben hitap etti.
Başkan Ali Koç, Ersun Yanal'ın Galatasaray ile ilgili sözlerini yanlış bulduğunu ifade ederek, 'Benim böyle bir şeyi tasvip etmem mümkün değil. Duyunca şaşırdım dedi.
Yanal'ın "Galatasaray'ın şampiyonluğuna engel olduk" sözlerine cevap veren Ali Koç, "Eleştirinize aynen katılıyorum. Benim böyle bir şeyi tasvip etmem mümkün değil. Duyunca şaşırdım, bizi sadece biz ilgilendiririz" dedi.
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