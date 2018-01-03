« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>Başkan açıkladı! Aziz Behich...

Başkan açıkladı! Aziz Behich...

Bursaspor Başkanı Ali Ay, üç büyüklerin hedefindeki sol bek Aziz Behich'in transferi için yeşil ışık yaktı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Bursasporlu Yusuf Erdoğan'ın düğününe katılan Başkan Ali Ay, burada önemli açıklamalar yaptı. Bursaspor'un her sene şampiyonluğa oynaması gerektiğini söyleyen Ay, NTV'ye yaptığı açıklamada " Türkiye'nin en büyük şehir takımı olan Bursaspor'un hedefi şampiyonluktur" dedi.

Başkan açıkladı Aziz Behich...

"BEHICH'E GELEN TEKLİFLER VAR"
Transferin gözde ismi Avustralya'lı sol bek Aziz Behich için açıklamalarda bulunan Ay, yıldız oyuncunun takımdan ayrılabileceğini söyledi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Aziz Behich gelen teklifleri doğrulayan başkan, "Dolaylı olarak teklifler var. Teklifin miktarı önemli. Her futbolcu neticede gitmek istiyorsa gidebilir. Kulübü menfaat sağlıyorsa gidebilir. Bakacağız artık tekliflere" dedi. (Fotomaç)

Anadolu Kulüpleritransfertransfer haberleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ