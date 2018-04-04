Başkan 5 taraftarı mahkemeye verdi!
2. Lig Kırmızı Grup’ta sıkıntılı günler geçiren ve düşme tehlikesini yakından yaşayan Tuzlaspor’da başkan Murat Erdoğan, kendisine sosyal medyada hakaret ettikleri gerekçesiyle beş taraftarı mahkemeye verdi.
İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın iddianamesine göre Erdoğan, aralarında Tuzlaspor Taraftar Derneği Başkanı N.H’nin de bulunduğu beş kişiden şikayetçi oldu. Söz konusu taraftarların Erdoğan hakkında “O derneği nasıl emeklerle kurduk cefası ile bu keltoş bilmez, yalan dolan s*** ol git u**n Murat Kerdoğan” “Ahlak yoksunu bu kişi değil başkanlık görevinde, bir kulüpte temizlikçi bile olamaz” “Başkan dediğinde karakter olur” “Sen adamlık kelimesine uzaksın” şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi. Şüphelilerden M.Y ise ‘İstifa keltoş’ ifadesi nedeniyle dava edildi.
Murat Erdoğan, daha önce dernek statüsünde olan Tuzlaspor’u Aralık 2016’da kendisi gibi eski milli futbolcular olan Ümit Davala, Yıldıray Baştürk, Ömer Erdoğan ve Cihan Haspolatlı ile devralmış ve kulübü anonim şirkete çevirmişti. Son dönemde özellikle Türkiye Kupası’nda aldığı başarılı sonuçlarla ülke çapında tanınan kulüp bu sezon başarısız sonuçlara imza atarken taraftarlardan da yeni yönetime tepkiler artmıştı.
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