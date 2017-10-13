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Basın toplantısını soru almadan terk etmek isteyince! Erzurum'da...

Erzurumspor'a yenilen İstanbulspor'da maç sonu isyan vardı.

Hürriyet Haber
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İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı Erzurum'a 3 gün öncesinde geldiklerini vurgulayarak, "Antrenman sahası olmadığı için 1 saat başka yere gidip geldik. Erzurum'da antrenman sahası yokmuş. Bir taraftan 15 milyonluk takım, diğer tarafta 2 milyonluk takım. İstanbulspor saygıyı hak ediyor, bugün oynadığı oyunla da saygıyı hak etti." diye konuştu.

Soru almadan toplantıyı terk etmek isteyen Avcı'ya basın mensupları neden toplantıyı kısa tuttuğunu sordu. Tamer Avcı ise "Erzurum'da antrenman sahası yokmuş. Bize antrenman için saha vermediler." yanıtını verdi. (Ajansspor)

BŞB ErzurumsporAnadolu Kulüpleri
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