Basel'li futbolcudan Obi Mikel'e teşekkür
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda karşılaştığı Basel'in genç yıldızı Noah Okafor, maç sonrası John Obi Mikel'den aldığı formanın fotoğrafını paylaşarak Nijeryalı futbolcuya teşekkür etti.
Basel'in genç yıldızı Noah Okafor'dan Obi Mikel'e büyük övgü. Maçtan sonra Mikel'in formasını alan Nijerya asıllı İsviçreli 19 yaşındaki futbolcu, "Teşekkürler Efsane Mikel" diyerek teşekkür etti.
İsviçre'nin yıldız oyuncuları arasında yer alan Okafor, bu sezon Basel forması altında çıktığı 16 maçta 2 gol 1 asistle oynadı.
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