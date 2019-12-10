Basel - Trabzonspor maçına Makedon hakem
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel ile oynayacağı maça Kuzey Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev atandı.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 12 Aralık Perşembe günü İsviçre ekibi Basel'e konuk olacağı karşılaşmayı, Kuzey Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Basel maçında düdük çalacak Aleksandar Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacağı belirtildi.
Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Dejan Jakimovksi olacağı aktarıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle