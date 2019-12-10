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Futbol
AA
10.12.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

Basel - Trabzonspor maçına Makedon hakem

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Basel - Trabzonspor maçına Makedon hakem

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel ile oynayacağı maça Kuzey Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev atandı.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 12 Aralık Perşembe günü İsviçre ekibi Basel'e konuk olacağı karşılaşmayı, Kuzey Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Basel maçında düdük çalacak Aleksandar Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacağı belirtildi.

Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Dejan Jakimovksi olacağı aktarıldı.

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