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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerBasel Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Spor Arena Basel Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
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Spor Arena
13.02.2018 - 15:05, Son Güncelleme:

Basel Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

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Basel Manchester City maçı ile Şampiyonlar Ligi perdesi açılıyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde iki takımda hazırlıklarını tamamladı ve artık maç saati bekleniyor. Peki Basel Manchester City maçı canlı olarak yayınlanacak mı? İşte karşılaşma öncesi son detaylar ve Basel Manchester City maçının yayınlanacağı kanal ve maç saati

İki takım tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. Basel, kendi evinde İngiliz takımlarıyla oynadığı son beş Şampiyonlar Ligi maçının dördünü kazandı. Basel aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçının dördünü kazandı. Bu turnuvada bundan önceki 22 maçta aynı sayıda galibiyet elde etmişlerdi. Basel, Şampiyonlar Ligi'nde St. Jakob Park'da oynadığı iki eleme turu maçında da yenilgi yüzü görmedi, ancak İsviçre ekibi tarihinde son 16 turundan ileriye gitmeyi başaramadı.

Manchester City, arka arkaya yedinci kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'de sadece bir kez son 16 turunu geçmeyi başarabildi. 2015/16 sezonunda yarı finale kadar çıkan City, Real Madrid'e elenmişti.Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında deplasmanda oynadığı altı maçın sadece birini kazanabildi ve bu maçların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.Manchester City'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 14 golün sekizi maçların ilk ya da son 15 dakikaları içinde geldi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 202Basel - Manchester City
    3
    MS2
    1,15
    47548kez oynandı
Hemen Oyna
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Basel Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Basel Manchester City maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Basel'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kalesinde gördüğü beş golün dördü maçların ikinci yarılarında geldi. Basel'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde topa sahip olma oranı %39. Bu oran, turnuvada son 16 turuna kalmayı başaran takımlar arasında en düşük oran. Dimitri Oberlin, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş maçta dört gol attı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde beş maçta dört gol atan Raheem Sterling, şimdiden bu turnuvada kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor. Pep Guardiola'nın kariyerinde iki Şampiyonlar Ligi zafer bulunuyor. İspanyol teknik adam, bir kez daha bunu başarırsa Carlo Ancelotti ve Bob Paisley'in rekoruna ortak olacak. Turnuvadaki son sekiz sezonunun yedisinde yarı finale çıkmayı başaran Guardiola, buna rağmen 2011'den bu yana final oynayamadı.

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