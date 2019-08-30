Basel hangi ülkenin takımı? İşte, golcü oyuncuları
Basel nerenin ve hangi ülkenin takımı sorusu, UEFA kura çekiminin ardından birçok sporseverin araştırdığı konu olmaya başladı. Trabzonspor, eşleştiği Basel ile daha önce bir kez karşılaşmış ve bu mücadeleden beraberlikle ayrılmıştı. Peki, Basel hangi ülkenin ve nerenin takımı? İşte, Basel hakkında merak edilen bazı detaylar
Avrupa'nın sürpriz takımları arasında yer alan Basel, 5 haftalık lig mücadelesinde 4 maç kazanmış ve 1 maçtan da mağlup olarak ayrılarak ligin ikinci sırasında yer edinmiştir. Sürpiz olarak nitelenmesinin sebebi ise daha önce Avrupa'da kazandığı mücadeleler olarak bilinmektedir.
İsviçre kulübü olan Basel'de Fabian Frei, Kemal Ademi ve Pululu, şu ana kadar en golcü oyuncular arasında yer alıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle