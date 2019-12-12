Basel 2-0 Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, grubun son maçında Basel'e konuk oldu. Bordo mavililer, İsviçre'de Basel'e 2-0 mağlup oldu.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında Trabzonspor, Basel karşısında ilk yarıyı 1-0 yenik kapadı.

1. dakikada sol kanattan Zuffi'nin ortasında, ceza alanı içindeki Pululu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

13. dakikada Avdijaj'ın ceza alanı içinden sert şutunda kaleci Omlin üst köşeden topu kornere göndermeyi başardı.

14. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Doğan Erdoğan'ın kafa vuruşunda, yerden de seken top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

16. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunma oyuncuları arasında topa iyi yükselen Fernandes'in vuruşunda, Basel savunması çizgi üzerinde tehlikeyi önledi.

22. dakikada ev sahibi Basel golü buldu. Zuffi'nin sol kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Cabral'ın kafa şutunda, kaleci Erce Kardeşler'den dönen topu arka direkte Widmer, tamamladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

23. dakikada Fıratcan Üzüm'ün pasında ceza alanı içinde Abdulkadir Parmak'ın yakın mesafeden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Basel, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

57. dakikada soldan ceza alanına giren Pululu'nun sert şutunda, top üst direkten oyun alanına döndükten sonra taca çıktı.

67. dakikada ceza alanına giren Okafor'un kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda, genç kaleci tehlikeyi önledi.

72. dakikada Basel, farkı 2'ye çıkardı. Okafor'un vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler'in müdahale ettiği top Stocker'in önüne düştü. Bu futbolcu da yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

86. dakikada Okafor'un ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Erde Kardeşler, sağ köşesine gelen topu yatarak kornere çeldi.

90 3. dakikada sağ çaprazda Avdijaj, kaleci Omlin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına konuk olan Trabzonspor, fazla forma şansı bulamayan ve genç oyunculardan kurulu bir kadro ile sahaya çıktı.

Grupta oynadığı 5 maçta 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 1 puanla son sırada yer alan ve iddiası kalmayan bordo-mavililerde, teknik direktör Ünal Karaman, sakatlıktan yeni çıkan, forma şansı fazla bulamayan ve genç oyuncuları görevlendirdi.

Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Filip Novak'ın yanı sıra Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge, Joao Pereira, Jose Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi ve Obi Mikel kadroda yer almadı.

- Onazi, 1 yıl sonra

Trabzonspor'da geçen sezon 23 Aralık 2018 tarihinde, ligin 17. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta sakatlanan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, yaklaşık 1 yıl aradan sonra formasına kavuştu.

Aşil tendonundan ameliyat geçiren Nijeryalı oyuncu, sakatlığının ardından ilk kez bu sezon görev alarak 354 gün sonra forma giydi.

- Ekuban da 11'e döndü

Sakatlığı atlattıktan sonra ligin 13. haftasındaki Galatasaray ve 14.

haftadaki Antalyaspor maçının son bölümlerinde görev yapan Ekuban, bu kez 11'de

sahaya çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Ganalı futbolcuyu Sörloth, Nwakaeme ve Sturridge gibi forvet oyuncuların yokluğunda sahaya gol ümidi olarak sürdü.

Trabzonspor'da kaptanların yokluğunda pazu bandını Abdulkadir Parmak, taktı.

- Gurbetçi taraftarlar ilgi gösterdi

Trabzonspor'un gruptan çıkma şansı bulunmamasına rağmen gurbetçi taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi.

İsviçre ve çevre ülkelerden gelen taraftarlar, maç öncesi stat kenarında toplandı. Bazı taraftarlar, kemençe eşliğinde horon oynayarak maç öncesi eğlendi.

İlk sırada bulunan Basel'in taraftarları ise karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. 33 bin kişilik statta büyük boşluklar olduğu gözlendi.

134 MAÇ GERİDE KALDI

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 134 maçta 50'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, geride kalan 134 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 50 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 181 gol gördü.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, grupta oynadığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Grupta 1 puanla son sırada yer alan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor, Basel ile sahasında oynadığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak tek puanını elde etmişti.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 86, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

UEFA'DA 87. MAÇ

Trabzonspor, Basel ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 87. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 86 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 31 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 116 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 117 gol gördü.