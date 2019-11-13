Başarılı sporcuya yüzde 100 burs
Gençlik ve ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başarılı sporculara vakıf üniversitelerinin burs vereceğini belirterek, “İnşallah önümüzdeki hafta, 25 vakıf üniversitesiyle yüzde 100 spor bursunu imzalıyoruz. Başarılı sporculara vakıf üniversitelerimiz burs verecek. Devlet üniversiteleri, özel liselerle ilgili çalışmalar var. Bu konularda da aşama kaydediyoruz” dedi.
Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kasapoğlu son dönemde
birçok branşta milli sporcuların başarılı sonuçlar aldığına dikkati çekerek, “Başarılar tesadüfi değil. Atletizm, cimnastik ve diğer alanlarda arkadaşlarımızın bize yaşattıkları mutluluklar inşallah devam edecek. Her alanda zirveye oynayacağız” değerlendirmesinde bulundu.
Bakanlığının
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle